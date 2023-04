IN BEELD. Dit zijn de winnaars van de Sony World Photography Awards

Het project van Martins is een eerbetoon aan zijn vriend én fotojournalist Anton Hammerl, die werd doodgeschoten tijdens de Libische burgeroorlog in 2011. Martins dacht na over de vraag: ‘Hoe vertel je een verhaal als er geen getuige is, geen getuigenis, geen bewijs en geen onderwerp?’ Deze vraag staat centraal in zijn fotoreeks ‘Our War’.

Volledig scherm Edgar Martins © Edgar Martins

Volledig scherm Edgar Martins. © Edgar Martins

Creatief

Volledig scherm Lee-Ann Olwage. © Lee-Ann Olwage

‘The Right to Play’, de fotoreeks van Lee-Ann Olwage, creëert een speelse wereld waarin meisjes op een krachtige manier worden getoond. Ze werkte samen met de meisjes van Kakenya’s Dream in Enoosaen, Kenia. Deze organisatie beschermt meisjes tegen genitale verminking en kindhuwelijken.

Documentaire

Volledig scherm De vrouwenvredesbeweging in Congo door Hugh Kinsella Cunningham. © Hugh Kinsella Cunningham

“Ik heb veel maanden doorgebracht in moeilijk toegankelijke gebieden, waar ik conflicten heb gevolgd en de activiteiten van vredesbewegingen vanuit een uniek perspectief documenteer”, zegt Hugh Kinsella Cunningham.

Milieu

Volledig scherm Marisol Mendez & Federico Kaplan. © Marisol Mendez & Federico Kaplan

De reeks ‘Miruku’ van Marisol Mendes en Federico Kaplan richt zich op de Wayuus, een inheemse gemeenschap uit La Guajiri, de kustwoestijn van Colombia. “Het project onderzoekt hoe een combinatie van klimaatverandering en menselijke nalatigheid ertoe heeft geleid dat deze gemeenschap met een watertekort kampt.”

“We hebben het verhaal gekaderd vanuit een vrouwelijk perspectief om een beter begrip te krijgen van hoe genderongelijkheid en klimaatkwetsbaarheid samenhangen”, klinkt het.

Landschap

Volledig scherm Kacper Kowalski. © Kacper Kowalski

“Aan het begin van de winter ging ik op reis. Ik vloog over bevroren watermassa’s en was gefascineerd door de ijzige vormen”, zegt fotograaf Kacper Kowalski. Tussen januari en maart maakte hi maar liefst 76 solovluchten met zijn paraglide. In totaal bracht hij meer dan tweehonderd uur door in de lucht. “Mijn foto’s zijn genomen boven watermassa’s in de buurt van Tricity in het noorden van Polen”, aldus Kowalski.

Wildlife en natuur

Volledig scherm Corey Arnold. © Corey Arnold

“Cities Gone Wild is een kennismaking met dieren, zoals beren en coyotes, die overleven in een door mensen gecreëerd landschap. Deze dieren overleven en vestigen zich in deze omgeving, terwijl andere dieren net verdwijnen”, vertelt fotograaf Corey Arnold. “Ik volg deze dieren om te tonen hoe ze zich aanpassen aan verstedelijking.”