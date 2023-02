IN BEELD. Dit is de ravage in Turkije en Syrië een dag na de zware aardbeving

James Webb-telescoop ontdekt "per toeval" kleine asteroïde

Europese astronomen hebben met de James Webb Ruimtetelescoop (JWST) "per toeval" een asteroïde ontdekt in de belangrijkste asteroïdengordel tussen de planeten Mars en Jupiter. De asteroïde, die ongeveer zo groot is als het Romeinse Colosseum, is het kleinste object dat tot nu toe met de ruimtetelescoop is waargenomen, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA gisteren gemeld.

11:43