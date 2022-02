IN BEELD. Deze beelden gaan wereld rond: hartverscheurende video toont vader die afscheid neemt van dochtertje

Op hartverscheurende videobeelden is te zien hoe een man zijn dochtertje op de bus zet, niet wetende of hij zijn kind ooit nog zal zien.

Onder meer in de stad Charkov (of Kharkiv) en de nabijgelegen gemeente Chuhuiv zijn er bomaanslagen geweest. Er is sprake van tientallen dodelijke slachtoffers en talloze gewonden.

Videobeelden tonen ook de ravage aan huizen na raketaanvallen in Kharkiv. De inwoners vluchten er naar het metrostation om zichzelf zo in veiligheid te brengen.

Een Oekraïense vrouw heeft het moment waarop de Russische bommen inslaan in haar streek op beeld vastgelegd. “Ze hebben een pijplijn aangevallen”, zo legt ze uit. “Ons huis beeft.”

Iemand anders kon soortgelijke beelden vastleggen. Talrijke bommen komen met een luide knal tot ontploffing. “Dit gebeurt naast ons”, schreeuwt een man. “Bij ons! Bij ons! Bij ons!”

In Marioepol, een stad in de separatistische regio Donetsk, verzamelen mensen zich in een schuilplaats tijdens Russische beschietingen.

Elders in Donetsk hebben mensen hun koffers gepakt om de regio te ontvluchten en de trein naar Kiev te nemen.

Ondertussen zijn de Russen er ook in geslaagd om Tsjernobyl in te nemen en controle te verwerven over de kerncentrale.

In hoofdstad Kiev verzamelen mensen zich in een metrostation na het alarm van de luchtalarmsirenes in Kiev.

In Kiev is een Oekraïens militair vliegtuig neergestort. Er waren veertien mensen aan boord. Volgens de Oekraïense politie zijn vijf van hen om het leven gekomen. Over de oorzaak is niets bekend. De crash is gebeurd terwijl er meldingen komen van Russische aanvallen in de omgeving van Kiev.

Hartverscheurend: een vrouw loopt al huilend over de straten, ze weet niet waar ze heen moet. “Waar moet ik mijn kinderen in veiligheid brengen?”, jammert de vrouw. “Er zijn geen schuilplaatsen."

Een Oekraïense soldaat neemt via sociale media afscheid van zijn familie: “Mocht er iets gebeuren: mama, papa, ik hou van jullie. Alles komt goed”.

Een appartementsgebouw in Charkif, waar alleen burgers wonen, is helemaal verwoest

