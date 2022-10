IN BEELD. De grootste Pokémonverzameling ter wereld gaat onder de hamer

Hoogstraten Yves (30) haalde alle media met vondst van zeldzaams­te Pokémon­kaart ter wereld, met waarde van bijna half miljoen euro: “Pokémon­kaar­ten zijn de beste investe­ring ter wereld”

Yves Bruynen uit Hoogstraten stond in april in het middelpunt van de belangstelling toen hij naar buiten trad met zijn ‘shadowless’ Charizard-kaart van de eerste editie, de zeldzaamste Pokémon-kaart ter wereld die een waarde heeft van bijna een half miljoen euro. Hij haalde alle krantenkoppen, was te horen op elke radiozender en belandde in de Cooke & Verhulst Show. Nog regelmatig komen media bij hem aankloppen voor zijn expertise op vlak van Pokémon, klanten lopen dan weer de deur van zijn Pokémon-winkel Flash Cards plat voor waardebepalingen of investeringsadvies. “Ik zou mijn kaart nu voor 350.000 euro kunnen verkopen, maar ik wil niet vloeken als ze over twee jaar een waarde van 1 miljoen euro heeft.”

