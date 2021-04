IN BEELD. Britten troepen samen en vieren massaal feest tijdens eerste weekend na heropening van horeca

Nederland­se rechter gaat wrakstuk­ken MH17 bekijken

16 april In Nederland gaat de rechtbank Den Haag de wrakstukken van het neergeschoten vliegtuig MH17 bekijken. De rechter noemde een eigen waarneming vrijdag "noodzakelijk". De schouw van de reconstructie van het vliegtuig in een hangar op de vliegbasis in Gilze-Rijen is op 26 mei.