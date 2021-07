IN BEELD. Britse nachtclubs gooien voor het eerst in 16 maanden hun deuren open

LIVE. Wat is de balans na het noodweer? Volg hier persconfe­ren­tie met minister Verlinden

10:53 De voorlopige dodentol na de zware overstromingen in ons land loopt op tot 36, zo meldt de burgemeester van Chaudfontaine. Gisteren sprak het Crisiscentrum nog over officieel 31 doden. 163 mensen zijn nog “vermoedelijk vermist of onbereikbaar”. Ook in buurland Duitsland vielen er al ruim 150 dodelijke slachtoffers. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.