IN BEELD. Belgisch wereldrecord verbroken: Zwitsers pakken uit met reizigerstrein van bijna 2 kilometer lang

De heetste dagtrip van het land. Mee met de stoomloco­mo­tief tussen Maldegem en Brugge: “De tempera­tuur in de stoomcabi­ne loopt vandaag toch al snel op tot boven de 55 graden”

Met temperaturen tot boven de 55 graden was de cabine van de stoomlocomotief van het stoomcentrum in Maldegem vandaag ongetwijfeld het warmste plekje van het Meetjesland. Het was dan ook puffen geblazen voor machinist Wouter Van Poucke (38), maar geen haar op zijn hoofd die eraan dacht om zijn locomotief in te ruilen voor een namiddagje strand of zwembad. “Dit is meer dan een hobby, dit is een passie.”

10 augustus