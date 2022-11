IN BEELD. Amerikaanse first lady onthult kerstversiering in Witte Huis

Streng coronabe­leid in China blijft overeind te midden van ongekende protest­golf: ‘A4-revolutie’ zwelt aan, Chinese politie rukt massaal uit

In de grote steden van China zijn opnieuw mensen de straat opgegaan tegen het strikte coronabeleid van de Chinese regering. Die handhaaft vooralsnog haar zeer strikte zerocovidbeleid, maar wil nu plots her en der wel wat (kleine) regels versoepelen. De autoriteiten hopen daarmee de opzienbarende en groeiende protesten te smoren, maar het is nog maar de vraag of dat zal lukken. Waarnemers spreken over een protestgolf die ongekend is voor het China van de laatste jaren. Mensen riepen zelfs al op tot het vertrek van president Xi Jinping. De Chinese politie heeft haar aanwezigheid in een aantal metropolen alvast aanzienlijk verhoogd in een poging het aanzwellende protest de kop in te drukken.

