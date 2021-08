In Antwerpen onderschepte partij cocaïne aanleiding voor ‘vergisontvoering’ in Nederland

Afghaanse Belgen doodonge­rust over hun familie in Afghanis­tan, waar taliban steeds meer macht krijgt: “Je mag zelfs niet luidop lachen”

13 augustus Aangemoedigd door het vertrek van de Amerikaanse troepen krijgen de taliban, die in 2001 in Afghanistan van de macht verdreven werden, weer steeds meer voet aan de grond. In verscheidene belangrijke steden dwongen ze de regeringstroepen tot terugtrekking. Afghanen in ons land volgen de situatie op de voet en vrezen voor het welzijn van dierbaren in hun thuisland.