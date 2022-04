In 1988 werd Melissa (11) doodgestoken en door trein overreden. Bijna 35 jaar later is verdachte opgepakt

Op 11 september 1988 zou de Amerikaanse man Melissa Ann hebben doodgestoken om haar lichaam vervolgens op de treinsporen te slepen. Toen speurders het meisje wat later aantroffen, was ze overreden door een trein.

Melissa Ann was samen met haar moeder en de vriend van haar moeder naar een clubhuis in Lawrence (in de staat Massachusetts) gegaan, en dat gebouw bevond zich niet ver van een rangeerstation. Het 11-jarige meisje ging buiten spelen terwijl de volwassenen binnen bleven.

McClendon woonde toen in Chelmsford (op 27 kilometer van Lawrence) en werkte op het moment van de moord als timmerman. De man ging echter geregeld naar de kerk in Lawrence. Het is niet duidelijk of hij het slachtoffer van tevoren kende. Volgens Amerikaanse media zou de vermeende dader ook in een gevangenis hebben gewerkt tijdens drie verschillende periodes tussen 1970 en 2002.

Bewijsmateriaal

Sinds 2014 hield een coldcaseteam zich bezig met de zaak. Volgens aanklager Jonathan Blodgett heeft bewijsmateriaal, dat werd aangetroffen op het lijk, geholpen om de verdachte te vinden. Over welke aanwijzingen het precies ging, zei Blodgett niet. Ook het motief voor het misdrijf is nog onduidelijk.

De arrestatie vond woensdag plaats in de woning van de gepensioneerde man in Bremen (in de staat Alabama), meer dan 1.000 kilometer verwijderd van de plaats delict. “Ik kan niet zeggen of hij verrast was toen hij werd ondervraagd in Alabama,” zei Blodgett. “Ik kan je wel vertellen dat we hem al een tijdje in het vizier hadden.”

McClendon moet donderdag voor de rechtbank verschijnen.

Te laat

Deze ontknoping komt helaas te laat voor Melissa’s moeder. Zij stierf in 2015 op 70-jarige leeftijd. Maar een tante en neef werden op de hoogte gebracht van de arrestatie, vertelde de officier van justitie. “Ik kan niet onder woorden brengen hoe dankbaar we zijn dat we gerechtigheid kunnen brengen voor deze familie”, zei Blodgett.

“Het is overweldigend en schokkend. Ik had nooit gedacht dat deze dag zou komen. Er is altijd hoop. Nooit de hoop opgeven”, reageerde Andrea Gansley, destijds een goede vriendin van Melissa.

“Wij zijn verheugd dat we na al die jaren van nooit opgeven nu menen dat we de juiste verdachte hebben opgepakt”, besloot de aanklager.

