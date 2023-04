Implanteerbaar apparaatje kleiner dan een rijstkorrel laat pancreastumoren krimpen

Dankzij nanotechnologie hebben onderzoekers van het Houston Methodist ziekenhuis in de Verenigde Staten een manier gevonden om alvleesklierkanker onder controle te houden en zelfs tegen te gaan. Ze doen dit door immunotherapie rechtstreeks in de tumor aan te brengen met een instrumentje dat kleiner is dan een rijstkorrel. Alvleesklierkanker is één van de meest agressieve en moeilijkst te behandelen vormen van kanker.

Het zijn onderzoekers van het Houston Methodist Research Institute die het kleine apparaatje hebben uitgevonden en dit trachten te gebruiken als een immunotherapeutisch middel, schrijft het wetenschappelijk tijdschrift Advanced Science. Bij onderzoeken op proefdieren bleek dat het apparaatje, niet groter dan een rijstkorrel, een tumor deed krimpen en dit bij een vier keer lagere dosering dan een traditionele immunotherapiebehandeling.

“Een van de meest opwindende bevindingen was dat, hoewel het apparaat slechts in één van de twee tumoren in hetzelfde proefdier werd ingebracht, we ook een verkleining constateerden in de tumor zonder het apparaat”, aldus Corrine Ying Xuan Chua, assistent-professor nanogeneeskunde aan het Houston Methodist Academic Institute. “Dit betekent dat lokale behandeling met immunotherapie de immuunrespons kan activeren om ook andere tumoren aan te pakken. Eén proefdier bleef zelfs tumorvrij gedurende de 100 dagen van voortdurende observatie.”

Pancreaskanker wordt vaak pas in een vergevorderd stadium gediagnosticeerd. Ongeveer 85 procent van de patiënten hebben bij hun eerste diagnose al uitzaaiingen. Volgens cijfers van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen krijgen in België jaarlijks ongeveer 1.800 personen de diagnose van pancreaskanker.

Immunotherapie

Bij immunotherapie worden medicijnen toegediend om het afweersysteem te versterken. Hierdoor is de behandeling in staat om kankercellen te identificeren, te elimineren en te vernietigen. De behandeling biedt hoop voor vormen van kanker waar eerst geen effectieve behandelingen voor beschikbaar waren. Toch is er een keerzijde: omdat immunotherapie aan het hele lichaam wordt toegediend, veroorzaakt het enorm nare bijwerkingen. Deze kunnen langdurig of zelfs levenslang zijn.

Quote Ons doel is de manier waarop kanker wordt behandeld te veranderen Onderzoekers van het Houston Methodist Academic Institute

Deze nieuwe nanotechnologie richt zich echter rechtstreeks op de tumor. Hierdoor wordt de rest van het lichaam beschermd tegen de giftige geneesmiddelen, waardoor patiënten minder bijwerkingen en dus een betere levenskwaliteit ervaren.

“Ons doel is de manier waarop kanker wordt behandeld te veranderen. Wij zien dit apparaat als een levensvatbare benadering om op een minimaal invasieve en effectieve manier de alvleeskliertumor binnen te dringen, waardoor een meer gerichte therapie met minder medicijnen mogelijk wordt,” aldus Alessandro Grattoni, voorzitter van de afdeling nanogeneeskunde van het Houston Methodist Research Institute.

10.000ste van een millimeter

Nanotechnologie is dankzij de schaal ervan een technologie die steeds vaker wordt ingezet in de medische sector. De afmetingen van deze technologie zijn kleiner dan een 10.000ste deel van een millimeter. Het apparaatje van de onderzoekers uit Houston bestaat uit een roestvrij stalen medicijnreservoir waardoor het een duurzame verspreiding van het medicijn mogelijk maakt.

Andere medisch-technologische bedrijven bieden alternatieve implantaten aan voor kankertherapieën, maar die zijn bedoeld voor gebruik van kortere duur. Het Houston Methodist nano-apparaatje is bedoeld voor langdurige gecontroleerde en aanhoudende afgifte, waardoor herhaalde systemische behandeling, die vaak tot bijwerkingen leidt, wordt vermeden.

Vijf jaar

Er wordt nog verder onderzoek gevoerd om de doeltreffendheid en veiligheid van deze technologie te bepalen, maar de onderzoekers zouden graag zien dat dit in de komende vijf jaar een haalbare optie wordt voor kankerpatiënten.