Impeachment-proces Trump. Aanklager: “Trump steunde meute die Capitool bestormde”

In het proces in de Amerikaanse Senaat tegen Donald Trump over het al dan niet aanzetten tot opstand hebben de verdediging en de aanklagers dan toch een akkoord bereikt om geen nieuwe getuigen op te roepen. Daardoor wordt het proces vanavond (Belgische tijd) gewoon voortgezet. Hoofd van de aanklagers Jamie Raskin zei tijdens zijn slotpleidooi dat “het nu zonder twijfel duidelijk is dat Trump de acties van de meute steunde” op 6 januari. “En dus moet hij worden veroordeeld. Zo simpel is het.”

Trump wordt beschuldigd van het aanzetten van zijn aanhangers tot een opstand, wat op 6 januari uitmondde in de bestorming van het Capitool, het parlementsgebouw in de hoofdstad Washington. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven.

Onder aanvoering van de Democratische en Republikeinse fractieleiders hadden de aanklagers en verdediging in het proces tegen Trump eerder vanavond een deal bereikt over het niet oproepen van getuigen. Aanvankelijk wilden de aanklagers toch een getuige oproepen, maar een verklaring van die getuige is met instemming van de verdediging ingevoerd als bewijs zonder dat daarop een getuigenis hoeft te volgen. Vervolgens zijn de aanklagers begonnen aan hun slotpleidooi in het proces.

Slotpleidooien

Om het proces geen vertraging te laten oplopen, bereikten de verdediging en de aanklagers een akkoord om geen nieuwe getuigen op te roepen. Een verklaring van die getuige is met instemming van de verdediging ingevoerd als bewijs zonder dat daarop een getuigenis hoeft te volgen. Vervolgens zijn de aanklagers begonnen aan hun slotpleidooi in het proces. Daarna volgt een stemming over de vraag of Trump schuldig is of niet. Voor een veroordeling is een tweederdemeerderheid nodig.

In zijn slotpleidooi zei aanklager Raskin dat de voormalig president de kant van de menigte koos die het Capitool bestormde en de parlementsleden, en ook zijn eigen vicepresident, niet beschermde. Zijn “plichtsverzuim stond centraal in het aanzetten tot opstand en was daar onlosmakelijk mee verbonden”, aldus de aanklager.

Volgens Raskin hebben de aanklagers bewezen dat Trump “zijn land heeft verraden, dat hij de grondwet heeft verraden en dat hij zijn ambtseed heeft verraden. Senatoren, dit proces gaat uiteindelijk niet over Donald Trump. Het land en de wereld weten wie Donald Trump is. Dit proces gaat over wie wij zijn.”

De Republikeinse afgevaardigde Herrera Beutler zou naar eigen zeggen van de Republikeinse fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hebben gehoord dat Trump weigerde het Congres te hulp te schieten tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari. De onthulling van het telefoongesprek tussen Trump met McCarthy, “bevestigt dat Trump niets deed om de mensen in deze ruimte of in dit gebouw te helpen”, zei Raskin. “President Trump moet worden veroordeeld voor de veiligheid en beveiliging van onze democratie en ons volk.”

Donkere toekomst

Madeleine Dean, een van de andere aanklagers, begon haar slotbetoog met het afspelen van een videomontage van beelden waarop de voormalig president keer op keer de bewering herhaalde dat de verkiezingen vervalst waren. “Donald Trump nodigde hen uit, zette hen aan en daarna leidde hij hen”, aldus Dean over de meute die het parlementsgebouw bestormde.

Aanklager Joe Neguse riep senatoren op hun land boven de partij te stellen, want er dreigt volgens hem een donkere toekomst als Trump niet wordt veroordeeld. “De inzet kan niet hoger zijn. Omdat de koude, harde waarheid is dat wat er op 6 januari is gebeurd opnieuw kan gebeuren. Het geweld dat we die vreselijke dag hebben gezien, is misschien nog maar het begin.” Volgens Neguse kan dit “niet het nieuwe normaal zijn. Het moet het einde zijn. De beslissing ligt in uw handen”.

De aanklagers hadden twee uur de tijd voor hun slotpleidooi, nu is de verdediging aan het woord.

Stemming

Getuigen of niet, voor de mening van veel Republikeinse senatoren in de zaak tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump maakt het niet veel meer uit. Eerder vandaag had de leider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell al aangegeven hebben tegen een veroordeling te stemmen. De kans op een veroordeling lijkt daarmee vrijwel bekeken. Zonder schuldigverklaring komt er geen stemming over het al dan niet permanent uitsluiten van Trump van federale ambten zoals het presidentschap.

Tot nu toe had de invloedrijke minderheidsfractieleider nog niet in zijn kaarten laten kijken. Vrijwel de hele ambtstermijn van Trump was hij één van de grootste steunpilaren van de miljardair in het Congres. Maar de laatste tijd kwamen er barsten in het bondgenootschap, voornamelijk na de bestorming van het Capitool op 6 januari.