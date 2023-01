Impasse bij Republikeinen houdt aan: ook na zesde ronde geen voorzitter Huis van Afgevaardigden

Waar is na­zi-schat van meerdere miljoenen? Deze kaart zou het antwoord moeten bieden

Sinds deze week is in het Nationaal Archief in Den Haag een bijzonder staaltje geschiedenis te bewonderen: een kaart die zou leiden naar een nazi-schat. Met de schatkaart in de hand heeft de Nederlandse staat al meerdere keren geprobeerd om de buit – die miljoenen waard zou zijn – op te graven. Maar tevergeefs, want tot op heden werd er nog niets gevonden.

16:00