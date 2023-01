Impasse bij Republikeinen houdt aan: ook na negende ronde geen voorzitter Huis van Afgevaardigden

UpdateKort na de achtste poging heeft ook een negende stemronde in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden geen voorzitter opgeleverd. Conservatieve dwarsliggers binnen de Republikeinse Partij blijven fractieleider Kevin McCarthy parten spelen. Zolang er geen ‘speaker’ verkozen is, kan het nieuw verkozen Huis zijn activiteiten niet opstarten.

Normaliter levert de grootste partij in het Huis de voorzitter, maar zo’n twintig Republikeinen vinden McCarthy niet conservatief genoeg en kozen telkens voor een andere partijgenoot of stemden blanco, waardoor McCarthy niet meer dan 200 van de 218 benodigde stemmen kreeg. De Republikeinen beschikken met 222 zetels slechts over een krappe meerderheid in het lagerhuis, waardoor McCarthy zo goed als alle partijleden achter zich moet krijgen om de voorzittershamer over te nemen van Democrate Nancy Pelosi, die de afgelopen jaren het Huis leidde.

Maar daar is de Republikein ook na de negende stemronde niet in geslaagd. De conservatieve dissidenten binnen zijn partij stemden op Byron Donalds (17 stemmen) en Kevin Hern (3).

De meeste stemmen gingen weer naar Hakeem Jeffries, die de steun heeft van alle 212 Democraten.

Een tiende stemronde dient zich aan. Het is daarmee voor het eerst in 164 jaar dat het aanduiden van de voorzitter zo lang aansleept. In 1859 waren 44 stemrondes, verspreid over acht weken, nodig, vooraleer William Pennington als speaker gekozen werd.

Morgen nieuwe stemming

Het Huis komt daarom morgenmiddag (lokale tijd, red.) opnieuw samen. McCarthy is blij met de schorsing. “Ik denk dat het waarschijnlijk het beste is. (...) Ik denk niet dat stemmen vanavond anders zal zijn, maar ik denk dat stemmen in de toekomst dat wel zal zijn”, zei hij in de loop van de avond tegen verslaggevers, bericht CNN.

Zolang het Huis geen voorzitter heeft, kunnen de nieuwe leden - die in november tijdens de midterms werden gekozen - de eed niet afleggen. Daardoor kan het Huis, dat vergelijkbaar is met de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, niet stemmen over wetgeving.

Oproep Trump

Ex-president Donald Trump riep eerder alle Republikeinen nog op op McCarthy te stemmen, maar woensdag stemden zelfs in de zesde ronde twintig Republikeinen voor Byron Donalds, een conservatief uit Florida, zoals ze dat ook al in de vierde en de vijfde ronde deden. Een andere Republikein zei driemaal “present” (aanwezig), wat neerkomt op een soort blanco stem. Hierdoor ligt de drempel voor McCarthy eigenlijk op 217 stemmen. CNN waarschuwt echter dat dit niet als een positief signaal voor McCarthy gezien mag worden, omdat diezelfde Republikein eerst wel nog op McCarthy stemde.

Ook dinsdag mislukten zo in drie stemmingen de pogingen van McCarthy om voorzitter van het Huis te worden en de Democrate Nancy Pelosi op te volgen. De Democratische kandidaat-voorzitter Hakeem Jeffries heeft telkens alle 212 Democraten in het Huis achter zich, maar heeft daarmee ook geen meerderheid van 218 leden.

President Joe Biden noemde de problemen van de Republikeinen “beschamend”. “De rest van de wereld kijkt naar wat er in het Congres gebeurt”, zei de Amerikaanse president tegen verslaggevers voor een reis naar Kentucky. “Het is niet mijn probleem,” zo voegde hij er nog aan toe.

Eerste keer in honderd jaar

Normaal gesproken is de aanstelling van de fractieleider van de grootste partij als voorzitter van het Huis een formaliteit, maar nu is het voor het eerst in honderd jaar niet gelukt. De laatste keer dat de verkiezing van de nieuwe voorzitter niet soepel verliep was in 1923 toen de Republikein Frederick Gillett na negen stemrondes in drie dagen tot voorzitter werd gekozen.

Vooral rechtse conservatieven verwijten McCarthy dat hij niet hard genoeg oppositie heeft gevoerd tegen de Democraten. Hij heeft als toppoliticus bijvoorbeeld veel deals met de Democraten voor de financiering van projecten gesloten. Sommige media stellen dat de impasse alleen kan worden doorbroken als McCarthy het opgeeft en een andere Republikein kandidaat-voorzitter wordt.

Het Huis is dinsdag voor het eerst sinds de tussentijdse verkiezingen van eind vorig jaar in nieuwe samenstelling bijeengekomen, maar de leden kunnen pas worden beëdigd als er een nieuwe voorzitter is. Tot die tijd ligt het werk in het lagerhuis van het parlement stil.

