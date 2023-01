Impasse bij Republikeinen blijft duren: ook na vijfde ronde geen voorzitter Huis van Afgevaardigden

Ex-president Donald Trump heeft alle Republikeinen opgeroepen op McCarthy te stemmen , maar woensdag stemden in de vijfde ronde twintig Republikeinen voor Byron Donalds, een conservatief uit Florida, zoals ze dat ook al in de vierde ronde deden.

LEES OOK Amerikaans senator John McCain voorspelde in 2014 al Poetins plannen in Oekraïne

Dinsdag mislukten zo in drie stemmingen de pogingen van McCarthy om voorzitter van het Huis te worden en de Democrate Nancy Pelosi op te volgen. De Democratische kandidaat-voorzitter Hakeem Jeffries heeft telkens alle 212 Democraten in het Huis achter zich, maar heeft daarmee ook geen meerderheid van 218 leden.

President Joe Biden noemde de problemen van de Republikeinen “beschamend”. “De rest van de wereld kijkt naar wat er in het Congres gebeurt”, zei de Amerikaanse president tegen verslaggevers voor een reis naar Kentucky. “Het is niet mijn probleem,” zo voegde hij er nog aan toe.

Eerste keer in honderd jaar

Normaal gesproken is de aanstelling van de fractieleider van de grootste partij als voorzitter van het Huis een formaliteit, maar nu is het voor het eerst in honderd jaar niet gelukt. De laatste keer dat de verkiezing van de nieuwe voorzitter niet soepel verliep was in 1923 toen de Republikein Frederick Gillett na negen stemrondes in drie dagen tot voorzitter werd gekozen.