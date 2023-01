Impasse bij Republikeinen blijft duren: ook na vierde ronde geen voorzitter Huis van Afgevaardigden

“Tot 500 doden per week door grootste gezond­heids­cri­sis” op Britse spoeddien­sten

In het Verenigd Koninkrijk kunnen elke week “500 mensen sterven door vertragingen in de spoedeisende hulp”, zo waarschuwt een hoge ambtenaar in de gezondheidszorg. Dr. Adrian Boyle, voorzitter van het Royal College of Emergency Medicine, zei aan Sky News dat de wachttijden in december mogelijk records hebben gebroken.

