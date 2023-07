IMF geeft groen licht voor lening van drie miljard dollar aan Pakistan

UPDATE “Émile (2) was niet alleen bij zijn grootou­ders": mysterie rond Franse peuter krijgt nieuwe plottwist

Het dagenlang uitkammen van de streek rond het Franse gehucht Haut-Vernet, waar Émile (2,5) bijna vier dagen geleden verdween, “nadert zijn voltooiing”. Er is geen enkele aanwijzing gevonden voor wat er gebeurd kan zijn. En het mysterie wordt alsmaar groter nu blijkt dat het jongetje niet alleen was met zijn grootouders toen hij verdween. Volgens een bron dicht bij het onderzoek vond er een familiereünie plaats. Wat is er toch met de kleine peuter gebeurd?