IMF-baas wil dat rijke landen meer gaan doen voor arme landen

Massaal applaus voor ‘Captain Tom’, de Brit die 35 miljoen euro inzamelde door rondjes te stappen in zijn tuin

3 februari Om 19 uur is er in het Verenigd Koninkrijk massaal geapplaudisseerd voor Tom Moore, de Britse eeuweling die gisteren overleden is aan corona. Het mooie eerbetoon kwam er nadat de oorlogsveteraan meer dan 35 miljoen euro ingezameld had voor de Britse gezondheidszorg. Dat deed hij door gesponsorde rondjes te stappen in zijn tuin.