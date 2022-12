“Illegale werkkrachten bouwen mee aan olympisch dorp in Parijs voor Spelen van 2024”

Voor de bouw van het olympisch dorp in Parijs voor de Spelen van 2024 worden illegale arbeidskrachten ingezet. Dat stelde de Franse krant ‘Le Monde’ zelf vast. Vaak komen de ongedocumenteerde personen uit het Afrikaanse Mali en gebruiken ze verblijfsvergunningen van landgenoten die wél legaal in Frankrijk wonen. Volgens ‘Le Monde’ doen de bouwbedrijven nauwelijks controles en stellen politici zich “hypocriet” op.

‘Le Monde’ zegt verschillende arbeiders zonder geldige papieren te hebben gesproken die aan het werk waren op olympische werven in Seine-Saint-Denis, ten noorden van de Franse hoofdstad. Een anonieme 42-jarige Malinees, Moussa, vertelt aan de krant dat hij 80 euro per dag voor zijn arbeid krijgt. De man verblijft al dertien jaar illegaal in Frankrijk. “We moeten overleven, we hebben geen keuze”, getuigt hij. “Mijn bazen maakt het niets uit. Als je via WhatsApp een foto van je papieren stuurt, krijg je een toegangsbadge.” Die papieren komen vaak van legale landgenoten, die daarvoor dan een deel van het salaris opstrijken.

Samen met duizenden arbeiders bouwt Moussa mee aan het olympisch dorp ten noorden van Parijs, dat in 2024 zo’n 14.000 atleten en stafleden zal ontvangen. Onder zijn collega’s telt Moussa amper Fransen, maar vooral mensen uit West-Afrika, “Turken, Portugezen en Arabieren”. Vaak mensen die illegaal in het land verblijven, vermoedt hij, maar “op de werf praten we over alles behalve daarover”.

Eerdere controles waarbij ongedocumenteerde personen werden aangetroffen, zorgden de voorbije maanden al voor ophef in Frankrijk. De autoriteiten beweerden toen het “tijdelijke” probleem te zullen aanpakken, maar dat is volgens Moussa op het terrein niet te merken. Vakbondsman Jean-Albert Guidou zegt aan ‘Le Monde’ dat dit onder meer te maken met “de wirwar” aan onderaannemers, die het vaak niet te nauw nemen met de regelgeving.

Volgens de Franse krant gaan niet alleen de bouwbedrijven in de fout, maar ook politici. Bernard Thibault, lid van het comité dat toeziet op het sociaal beleid van de Olympische Spelen in Parijs, noemt de politiek “hypocriet”. Aan 'Le Monde’ zegt Thibault: “Politici doen alsof illegale werknemers niet bestaan. Maar ik weet zeker dat er meer zijn dan we nu weten.”