Illegale migratie naar de EU vorig jaar op laagste punt sinds 2013

Het aantal personen dat illegaal probeerde de Europese Unie binnen te geraken, is vorig jaar gedaald met 13 procent. Volgens Frontex, dat zich baseert op voorlopig cijfermateriaal, gaat het om de laagste cijfers sinds 2013. Dat is volgens het Europese Grens- en kustwachtagentschap voornamelijk een gevolg van de coronacrisis, zo meldt het agentschap in een persbericht.

Vorig jaar poogden ongeveer 124.000 mensen de Europese Unie op een illegale manier binnen te geraken. Van hen vormden Syriërs opnieuw de grootste groep, voor Tunesiërs, Algerijnen en Marokkanen. Volgens Frontex is de sterke daling in hoge mate toe te schrijven aan de coronamaatregelen die in talloze landen van kracht waren.

Populairste routes

In 2020 bleek de oversteek tussen Libië, Tunesië en Italië, de zogenaamde Centrale Middellandse Zeeroute, het populairst. Het aantal oversteken verdrievoudigde daar naar 35.600.

Ook het belang van de Canarische Eilanden nam het afgelopen jaar serieus toe. Vooral in de laatste vier maanden van 2020 zagen Gran Canaria, Tenerife en de elf andere eilanden van de Spaanse autonome regio veel illegale oversteken. In totaal werd de West-Afrikaanse route door 22.600 migranten genomen, acht keer zoveel als het jaar voordien en een record sinds het agentschap de cijfers bijhoudt (sinds 2009).

Ook de zogenaamde Balkanroute won aan belang. Daar werd een toename van 75 procent tot 27.000 genoteerd. Het oosten van het Middellandse Zeegebied bond dan weer serieus aan belang in, met een daling van meer dan 75 procent tot ongeveer 20.000 tot gevolg, terwijl het westen van het Middellandse Zeegebied een afname zag van 29 procent tot ongeveer 17.000.

Kanaaloversteek

Binnen de EU probeerden meer dan 9.500 personen het Kanaal over te steken. Migranten gebruikten gewoonlijk geïmproviseerde boten om de Britse kusten te bereiken. Dit aantal is dan weer vier keer meer dan in 2019. “In 2020 werden 868 ‘incidenten’ in verband met pogingen of overtochten van migranten over zee geteld in het Kanaal, waarbij 9.551 migranten betrokken waren”, zei de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee aan het persagentschap AFP. Zes mensen stierven en drie verdwenen tijdens deze gevaarlijke overtochten, na vier doden in 2019, zei de woordvoerder. De maritieme prefectuur stelde dat dezelfde migrant meerdere keren kon worden geteld als hij de doortocht meerdere keren probeerde.

Vooral mannen

Het Europese agentschap laat nog weten dat de migranten in negen van de tien gevallen mannen waren, terwijl minder dan een op de tien een vrouw was. Dat is een scherpe daling in vergelijking met vorig jaar, toen vrouwen nog een kwart van het totaal uitmaakten. Ook het aantal kinderen dat illegaal de oversteek waagde, daalde scherp. In 2020 was ongeveer een op de tien jonger dan achttien, terwijl dat in 2019 nog bijna een op vier was (23 procent).