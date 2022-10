“Illegale drones gesignaleerd in buurt van gasvelden in Noordzee”

Rechts nog altijd springle­vend in Brazilië: blok rond Bolsonaro haalt meerder­heid in parlement binnen

De partij van aftredend Braziliaans president Jair Bolsonaro is de grootste partij in het nieuwe parlement. Zijn Liberale Partij (PL) haalt 99 zetels binnen. Het blok van rechtse partijen rond Bolsonaro beschikt daarmee over een meerderheid van 60 procent in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Volgens ratingbureau Moody’s wordt de tweede ronde van de presidentsverkiezingen nog een dubbeltje op z'n kant.

3 oktober