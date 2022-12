Illegale Chinese politiebureaus worden in heel Europa ontdekt: alleen in Italië zijn er al elf

Op verschillende plekken in Europa worden Chinese politiebureaus ontdekt. Wereldwijd gaat het over een netwerk van meer dan honderd van dit soort illegale bureaus, zegt een Spaanse burgerrechtengroepering. Italië zou met elf Chinese politiebureaus het grootste aantal hebben.

De kantoren houden de Chinese bevolking in het buitenland in de gaten en kunnen dissidenten dwingen om terug te keren naar China. In de Italiaanse stad Milaan werd er voor het eerst getest met deze Chinese politiestrategie en vervolgens werd de strategie wereldwijd uitgerold. De Spaanse vereniging Safeguard Defenders meldde in september dat er wereldwijd 54 van dergelijke stations zouden bestaan. Na politieonderzoeken in minstens twaalf landen bleken het er meer dan honderd te zijn.

In een nieuw rapport meldt de burgerrechtengroep dat zij nog eens 48 stations heeft geïdentificeerd, waarvan elf in Italië. Andere nieuw geïdentificeerde stations bevinden zich in Kroatië, Servië en Roemenië. De Italiaanse kantoren bevinden zich in Rome, Milaan, Bolzano, Venetië, Firenze, Prato - een stad bij Firenze waar de grootste Chinese gemeenschap van Italië woont - en Sicilië.

China heeft gezegd dat de kantoren slechts “servicestations” zijn die zijn opgezet om Chinese burgers te helpen met bureaucratische procedures zoals het vernieuwen van een paspoort of rijbewijs. Safeguard Defenders zegt dat de stations niet altijd rechtstreeks door Peking worden geleid, maar dat “sommige verklaringen en beleidsmaatregelen een duidelijke sturing van de centrale regering beginnen te vertonen”.

Intimidatie

“De politiebureaus vallen mensen lastig, ze bedreigen burgers, intimideren ze en dwingen ze om terug te keren naar China”, meldt de burgerrechtengroep. De groep heeft bewijs dat daarbij intimidatie wordt gebruikt. “Wij volgen de Chinese gegevens en in april stuitten wij op informatie waaruit bleek dat in slechts één jaar tijd 210.000 mensen werden overgehaald om terug te keren”, aldus Laura Harth, campagneleider van Safeguard Defenders.

Italië heeft een grote Chinese gemeenschap met zo’n 330.000 Chinese burgers en is dus een vruchtbare bodem voor mogelijke invloed van Peking. Er is ook een bewuste samenwerking tussen de twee landen. Zo is er een gezamenlijk politiepatrouilleprogramma dat voor het eerst in 2015 werd ondertekend en waarbij de Chinese politie tijdelijk in Italiaanse steden patrouilleert, ogenschijnlijk om Chinese toeristen te helpen.

In een verklaring aan de krant ‘Il Foglio’ in september zei het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken dat de vermeende onofficiële Chinese politiebureaus “geen bijzondere zorg” waren. Het rapport merkt op dat “hoewel Italië het grootste aantal verbindingsposten op zijn grondgebied heeft, Italië één van de weinige Europese landen is die nog niet publiekelijk een onderzoek naar de Chinese overzeese politiebureaus heeft aangekondigd of hun illegaliteit heeft verklaard”.