IKEA verlaagt loon van niet-gevaccineerd personeel dat in quarantaine moet

IKEA maakt voortaan een onderscheid tussen niet-gevaccineerd en gevaccineerd personeel. De meubelgigant met Zweedse oorsprong verlaagt het loon van niet-gevaccineerde medewerkers die in quarantaine moeten. Het nieuwe beleid geldt voor medewerkers in het Verenigd Koninkrijk. Dat bericht BBC.

Vanaf deze week wordt het loon van niet-gevaccineerd personeel bij IKEA verlaagd wanneer deze medewerkers verplicht in quarantaine moeten. Het nieuwe beleid van IKEA geldt voor het personeel in het Verenigd Koninkrijk. Of de meubelgigant ook in ons land plannen heeft in die richting is niet bekend. “Volledig gevaccineerd personeel of mensen die niet gevaccineerd mogen worden wegens medische redenen, zullen het volledige loon blijven ontvangen als ze in quarantaine moeten”, klinkt het bij IKEA.

“Niet-gevaccineerd personeel zal betaald worden in overeenstemming met ons verzuimbeleid voor zelfisolatie”, luidt het. Niet-gevaccineerde medewerkers ontvangen per week slechts 96,35 Britse pond (omgerekend zo’n 115,49 euro). Dat is het minimumbedrag in het Verenigd Koninkrijk.

De Britse afdeling van IKEA erkent dat het “een emotioneel onderwerp” is, maar zegt dat het beleid moet evolueren gezien de huidige omstandigheden. Veel bedrijven worstelen met massale afwezigheid van personeel en kampen met stijgende kosten. “We begrijpen dat het een gevoelig item is. Mensen die zich zorgen maken, kunnen hierover met hun manager praten”, klinkt het IKEA. De meubelgigant telt ongeveer tienduizend werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

Regels in het Verenigd Koninkrijk

Gegevens tonen aan dat het vooral niet-gevaccineerde mensen zijn die het zwaarst getroffen worden door de omikronvariant, zo benadrukte de Britse premier Boris Johnson vandaag nogmaals in een persmededeling. In het Verenigd Koninkrijk hoeven mensen die met minstens twee doses van het coronavaccin zijn gevaccineerd niet in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Niet-gevaccineerde mensen die door de contacttracers worden gecontacteerd na een hoogrisicocontact, moeten wel nog in quarantaine gaan.

De Britse vakbonden maken zich grote zorgen over het beleid dat een onderscheid maakt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Bovendien zeggen ze dat het wettelijk minimumbedrag dat wordt betaald te laag is. Volgens de vakbonden worden werknemers op die manier gedwongen om de isolatieregels te negeren.

IKEA is niet het eerste bedrijf dat drastische maatregelen neemt. Ook de Britse supermarktketen Morrisons hanteert een gelijkaardig beleid. De Amerikaanse bank Citigroup gaat zelfs nog een stapje verder. Het bedrijf ontslaat werknemers die zich niet willen laten vaccineren, tenzij ze een vrijstelling hebben of het vaccin weigeren wegens religieuze redenen.

