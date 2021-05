IKEA schrapt gele stickers voor mensen die geen mondkapje hoeven te dragen in Nederlandse vestiging na rel: “Ga jullie ogen uit je kop schamen”

Woon. IKEA-klassieker steekt binnenkort ook in jeanshoes

15 april IKEA en het Nederlandse label MUD Jeans hebben samen een limited edition cover ontworpen voor de zitbank Klippan, een van de grootste klassiekers van de Zweedse meubelfabrikant die al sinds 1980 op de markt is. De hoes, die verkrijgbaar is in twee versies, is gemaakt van gerecycleerde jeans en kost 99 euro.