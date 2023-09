IKEA Nederland stopt verkoop gaskookplaten

UPDATE Grieken­land zet zich schrap voor ongezien noodweer: al zeker één dode, beelden tonen hoe wagens in zee verdwijnen “en dit is nog maar het begin”

Griekenland houdt de adem in voor ongezien noodweer. Sommige weermodellen voorspellen in 48 uur evenveel regen als in één jaar tijd en meer. De Griekse weerdienst heeft code rood voor regen en onweer afgekondigd in grote delen van het land. Op sociale media lopen de eerste beelden binnen die laten zien hoe stortregens in de provincie Thessalië aan de oostkust alles wegspoelen. Er zou daar al zeker één man om het leven gekomen zijn toen hij bedolven werd onder een instortende muur. Sommige wetenschappers waarschuwen voor een heuse klimaatramp.