“Ik zit vol haat, vol woede en vol bitterheid”: dit is de man (62) naar wie politie zoekt na schietpartij in metro New York

De politie van New York heeft een man geïdentificeerd die mogelijk betrokken was bij de schietpartij in een metrostation in Brooklyn. Het gaat om Frank James, een 62-jarige man die tientallen video’s online plaatste met lange tirades over onder andere dakloosheid en de New Yorkse burgemeester Eric Adams. Speurders vonden de kredietkaart van de man in het metrostation, en ook de sleutels van een bestelwagen die door Frank James was gehuurd en vlak bij het metrostation was achtergelaten. Dit weten we nog meer over de mogelijke verdachte.

Paniek dinsdagochtend in de New Yorkse metro: een nog onbekende man deed tijdens het spitsuur net voor aankomst in 36th Street Station in Brooklyn ineens een gasmasker aan en opende een bus waaruit mist of rook kwam. Vervolgens vuurde de man op mensen in het metrostel en op het perron. Volgens de politie schoot de dader 33 keer. Er vielen minstens 23 gewonden, maar niemand verkeert in levensgevaar. De dader sloeg na de feiten op de vlucht. Hij is nog steeds spoorloos. Over zijn motief is nog niets bekend.

Naar wie is de politie op zoek?

De politie heeft inmiddels een man geïdentificeerd die mogelijk bij de schietpartij betrokken was. Het gaat om Frank James, een 62-jarige man die gelinkt kan worden aan plaatsen in Philadelphia en Wisconsin, schrijft ‘The New York Times’. De politie spreekt van een “person of interest”, van wie onderzocht wordt of hij betrokken was bij de schietpartij of misschien wel de schutter is.

Hoe kwamen ze hem op het spoor?

Speurders konden Frank James identificeren nadat ze op de plaats delict zijn kredietkaart hadden gevonden, die eerder gebruikt was om een bestelwagen van verhuurbedrijf U-Haul te huren, die volgens de politie “in verband staat met de schietpartij”. De vrachtwagen werd dinsdag in de late namiddag langs een drukke weg in Brooklyn aangetroffen en was eerder in Philadelphia gehuurd, op ruim twee uur rijden van Brooklyn. In het busje lagen kledij en andere spullen van Frank James. De sleutels van de truck lagen op de grond in het metrostation.

Wat vertelt Frank James in zijn video’s?

Opvallend: de man naar wie gezocht wordt, postte de afgelopen jaren tientallen video’s op sociale media met lange tirades over onder andere dakloosheid en de New Yorkse burgemeester Eric Adams. “Ik ben het slachtoffer van uw beleid voor geestelijke gezondheid”, klinkt het bijvoorbeeld in een filmpje dat gedeeld werd op het YouTube-kanaal prophetoftruth88. “Ik zit vol haat, vol woede en vol bitterheid.”

De man heeft naar eigen zeggen een psychische aandoening. De geestelijke gezondheidsdiensten van New York noemt hij een “horrorshow”. Een instelling waar Frank James zegt zorg te krijgen, beschuldigt hij van geweld. “Geen fysiek geweld, maar het soort geweld dat een kind op de lagere school meemaakt en waardoor hij een wapen zou gaan halen om motherf-ers neer te schieten.”

Sinds de vondst van de video’s krijgt burgemeester Adams van New York extra bescherming, meldt de politie.

Frank James doet in een van de filmpjes ook een onsamenhangende theorie over de oorlog in Oekraïne uit de doeken. Zo is de Russische invasie volgens de man het bewijs dat zwarte mensen in de samenleving met minachting worden behandeld. Het conflict in Europa zal uiteindelijk uitmonden in een rassenoorlog, zo claimt de Amerikaan. Volgens Frank James zijn de enige oplossingen meer geweld gebruiken of zelf een crimineel worden.

De politie meent uit recente posts van de man op sociale media te kunnen opmaken dat hij dakloos is. Eerder gaf de politie al aan geen terroristische motieven voor de schietpartij te vermoeden. Er wacht een beloning van 50.000 dollar (ruim 46.000 euro) voor wie de informatie verschaft die tot de arrestatie van Frank James kan leiden.

