“Ik zal eens in mijn martelkelder kijken”: Wagner-baas maakt luguber ‘grapje’ na arrestatie van Amerikaanse journalist in Rusland

Een Amerikaanse journalist van zakenkrant ‘The Wall Street Journal’ is gearresteerd “op verdenking van spionage “. Dat zou Evan Gershkovich gedaan hebben in het belang van de Amerikaanse regering, stelt de Russische veiligheidsdienst FSB. Toen een journalist van de ‘Daily Beast’ via Telegram meer uitleg vroeg aan Wagner-baas Yevgeny Prigozhin kreeg hij een wel heel luguber antwoord.

Gershkovich was volgens de FSB bezig geheime informatie te bemachtigen over “de activiteiten van een van de ondernemingen van het Russische militair-industriële complex”. Als hij schuldig bevonden wordt, riskeert hij tot twintig jaar cel. Volgens plaatselijke mediaberichten werd de verslaggever gisteren opgepakt in een restaurant in Jekaterinenburg, op circa 1.400 kilometer ten oosten van Moskou.

Journalist Dan Laddenhall contacteerde daarop Prigozhin, de oprichter van het beruchte huurlingenleger. Volgens zijn informatie zou de arrestatie immers gebeurd zijn nadat hij over Wagner geschreven had. “Is Prigozhin op de hoogte van deze zaak? Zo ja, waarom is hij gearresteerd?", schreef hij op Telegram.

Tot zijn grote verbazing volgde er snel antwoord. “Beste Dan, ik ben hier niet van op de hoogte", klonk het. “Maar als je wil, kijk ik eens in de martelkelder van mijn huis. Ik hou daar tientallen Amerikaanse journalisten vast, op het eerste gezicht zat hij er niet tussen. De nieuwe graven voor buitenlandse journalisten op het perceel hiernaast zijn ook nog een optie. Maar - tenzij ik me zwaar vergis - hebben we hem daar ook niet begraven.”

