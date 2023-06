“Ik wou dat het niet zo ver was gekomen.” Is dit het eerste prille teken dat Rusland gaat plooien?

UPDATE Europees migratiep­act lokt kritiek uit bij oppositie, staatsse­cre­ta­ris de Moor verdedigt akkoord: “Ons land zal heel wat minder mensen moeten opvangen”

Na onderhandelingen die jarenlang hebben aangesleept, hebben de lidstaten van de Europese Unie donderdagavond een akkoord gesloten over een nieuw asiel- en migratiebeheersysteem. Staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) reageert opgetogen en is er zeker van dat ons land hierdoor “minder mensen zal moeten opvangen”, maar oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang keuren het akkoord fors af: “Dit is een zwakke en onwerkbare regeling”.