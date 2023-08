“Ik wil gewoon 11.779 stemmen vinden”: het telefoontje dat Trump in de problemen bracht in Georgia

De Amerikaanse ex-president Donald Trump is maandag door een grand jury in Atlanta aangeklaagd voor pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia te beïnvloeden. Uit een gelekt telefoongesprek − dat mee aan de basis ligt voor de aanklacht − blijkt dat Trump druk uitoefende op de Republikeinse verkiezingstoezichthouder van Georgia, Brad Raffensperger. Hij vroeg hem daarin rechtuit om extra stemmen voor hem te vinden en de verkiezingsuitslag van 2020 in zijn voordeel om te buigen. Ondertussen reageerde de oud-president via zijn sociaal netwerk dat hij zal “aantonen dat aanklacht in Georgia onterecht is” en er “een complete naamzuivering zal komen”.

Het telefoongesprek dat 44 dagen nadat Joe Biden als overwinnaar werd aangewezen in Georgia ligt mee aan de basis voor het openen van een strafrechtelijk onderzoek naar de oud-president Donald Trump. In het gesprek van meer dan een uur, dat voor het eerst werd gepubliceerd door de Washington Post in januari 2020, spoorde Trump zijn partijgenoot en verkiezingstoezichthouder van Georgia, Brad Raffenspergers aan om het resultaat “opnieuw te berekenen”. Hij bleef ook herhalen dat hij de staat had gewonnen, terwijl hij aan Raffensperger tegelijkertijd vroeg om hem te helpen “genoeg stemmen te vinden” om de overwinning van Biden ongedaan te maken.

“De inwoners zijn kwaad”

“De inwoners van Georgia zijn kwaad. Er is niets mis met te zeggen dat je de stemmen herteld hebt.” Volgens staatssecretaris Brad Raffensperger beschikt de oud-president over foutieve gegevens. “Hebben ze stemmen versnipperd in Fulton County?”, vraagt Trump vervolgens. Daarnaast beweert hij dat Dominion (een fabrikant van stemapparaten, nvdr) stemmachines zou hebben weggenomen.

Trump suggereerde in het telefoongesprek ook dat Raffensperger of de staatsoverheid juridische problemen zou krijgen als de secretaris niet zou helpen om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken

“Je zou accurate verkiezingen moeten willen hebben. En je bent Republikein”, gaat Trump verder. “De stembiljetten zijn corrupt, wat volledig illegaal is. Het is illegaler voor jou dan voor hen, omdat je weet wat ze deden en je het niet meldt. Dat is een strafbaar feit en dat kun je niet laten gebeuren. Dat is een groot risico voor jou en Ryan, je advocaat.”

Trump herhaalt nog eens dat “ze" stemmen versnipperd hebben en machines verwijderd hebben.” En dan komt het opmerkelijkste: Trump zegt dat hij 11.780 stemmen wil vinden, “omdat we de staat wonnen”.

De bevolking weet dat dit oplichte­rij was. Veel Republikei­nen gaan negatief stemmen omdat ze haten wat je de president hebt aangedaan Donald Trump

Trump heeft in Georgia nipt verloren van zijn Democratische uitdager Joe Biden, met welgeteld 11.779 stemmen, maar hij zou meermaals hebben gezegd: “Onmogelijk dat ik in Georgia heb verloren”. Waarbij hij ook zei met honderdduizenden stemmen te hebben gewonnen. In die staat hebben Trump en zijn Republikeinen tevergeefs zes rechtszaken aangespannen tegen de nipte verkiezingsresultaten.

“Bezeten en vertwijfeld”

“Jij hebt mensen die je informatie geven, wij hebben onze mensen. Wij geloven dat onze cijfers juist zijn”, verdedigt Raffensperger. Trump geeft echter de hoop niet op en zegt dat het “volgens de wet verboden” is “om verkeerde resultaten te geven”. “Dat is wat je gedaan hebt. Dit is een verkeerde uitslag. De bevolking weet dat dit oplichterij was. Veel republikeinen gaan negatief stemmen omdat ze haten wat je de president hebt aangedaan.”

Volgens The Washington Post toont het telefoontje aan hoe “bezeten en vertwijfeld” Trump door zijn nederlaag is. Hij geloofde nog steeds door een omkering van het verkiezingsresultaat in voldoende strijdstaten alsnog aan een tweede ambtstermijn te kunnen beginnen.

Na het telefoongesprek

Na het gesprek beweerde Trump op sociale media dat Raffensperger “niet bereid of in staat” was om vragen te beantwoorden over samenzweringstheorieën over verkiezingsfraude, hoewel Raffensperger in het gesprek herhaaldelijk zei dat de staat geen bewijs had van wijdverspreide kiezersfraude, maar het onderzoek voortzette.

Raffensperger besloot om zich te verdedigen en te reageren op de post die Trump had verspreid op sociale media: “Met alle respect, president Trump: Wat u zegt is niet waar. De waarheid zal naar buiten komen,” postte Raffensperger in reactie op Trump.

“Schaamteloos machtsmisbruik”

Toen al rezen er volgens The Washington Post bij verkiezingsexperten vragen over de legaliteit van het telefoontje en over de mogelijke juridische gevolgen voor Trump. De pogingen van Trump om de uitslag van de verkiezingen na zijn nederlaag te veranderen, komt neer op “schaamteloos machtsmisbruik”, zo zei de toen net verkozen vicepresidente Kamala Harris een dag later tijdens een campagneoptreden in de stad Savannah in Georgia.

Bob Bauer, de adviseur van Joe Biden reageerde ook: “We hebben nu onweerlegbaar bewijs van een president die een ambtenaar van zijn eigen partij onder druk zet en bedreigt om hem de rechtmatige en gecertificeerde stemmentelling van een staat te doen intrekken en een andere in de plaats te fabriceren. Het vat het hele, schandelijke verhaal van Donald Trumps aanval op de Amerikaanse democratie.”

Niet het enige telefoontje

Het gesprek met Raffensperger was niet het enige telefoontje dat Trump deed om hulp te vragen bij het terugdraaien van de resultaten in Georgia.

Hij belde de procureur-generaal van de staat, Chris Carr, om hem te vragen een rechtszaak te steunen die probeert de resultaten van de staat ongedaan te maken, maar ook hier had het telefoontje geen succes.

Daarnaast belde hij gouverneur Brian Kemp en de voormalige voorzitter van het Huis David Ralston. De Amerikaanse ex-president zette beide mannen onder druk om een speciale wetgevende zitting bijeen te roepen om de resultaten ongedaan te maken. Geen van beiden gaf gehoor aan deze oproep.

Trump: “Ga aantonen dat aanklacht Georgia onterecht is”

Ondertussen heeft Donald Trump op zijn eigen sociale netwerk gereageerd op de aanklacht in Georgia. Hij liet via die weg weten dat hij maandag zal aantonen dat de aanklacht tegen hem in de deelstaat Georgia onterecht is. “Er zal een complete naamzuivering komen”, schrijft hij op zijn eigen sociale netwerk. De oud-president beweert dat een nieuw “gedetailleerd” rapport bewijst dat er juist door de Democraten is gefraudeerd en dat hij dus correct heeft gehandeld. Hij schrijft dat hij “onweerlegbaar” bewijs heeft en dat alle aanklachten tegen hem geschrapt moeten worden.

Trump herhaalde dat er een heksenjacht tegen hem gaande is en dat het een politieke vervolging is om te voorkomen dat hij de presidentsverkiezingen in 2024 kan winnen. “Ze zijn nooit achter de mensen aangegaan die de verkiezingen hebben gemanipuleerd, maar alleen achter de mensen die vechten om de manipulatoren te vinden”, schrijft Trump.

