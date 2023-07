“Ik weet niet eens meer hoe ik vroeger klonk”, Engelse vrouw staat plots op met een Welsh accent door buitenlandsaccentsyndroom

Niet in kampen in Wit-Rus­land, niet actief aan het front: VS zien Wagner geen rol van betekenis meer spelen in Oekraïne

De paramilitaire Wagner Groep speelt volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie geen rol van betekenis meer in de oorlog in Oekraïne. Het Pentagon ziet geen “significante” deelname van de huurlingen meer in de Russische gevechtsoperaties, sinds Wagner drie weken geleden een opmerkelijke opstand startte. De muiterij werd snel afgeblazen met een mysterieuze deal, maar sindsdien is de toekomst van Wagner onduidelijk. De Russische president Vladimir Poetin zegt in een interview met een Russische krant dat hij de Wagnerstrijders de kans bood om onder het officiële bevel van iemand anders te dienen. Maar hun leider Jevgeni Prigozjin weigerde het aanbod.