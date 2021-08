“Ik weet dat ze zullen komen om me te doden”: vrouwelijke burgemeester overleefde al drie aanslagen van taliban en ook haar vader werd vermoord

“Ik zit hier te wachten tot ze komen. En ze zullen komen om me te vermoorden. Ik kan mijn familie niet achterlaten. En trouwens, waar zou ik heen gaan?”: het zijn de aangrijpende woorden van Zarifa Ghafari (29), die het schopte tot burgemeester in Afghanistan. De vrouw verwacht dat de taliban haar op elk moment kunnen doden, net zoals ze deden met haar vader eind vorig jaar.

Delen per e-mail

Ghafari was de eerste vrouwelijke burgemeester van Maidan Shar, een stad met 50.000 inwoners op ongeveer 50 kilometer van Kaboel, en de jongste burgemeester van Afghanistan.

De vrouw is sinds haar aanstelling in 2018 een doelwit van de taliban. Ze overleefde al drie aanslagen. Haar vader, generaal Abdul Wasi Ghafari, werd in november 2020 vermoord opdat ze zou aftreden. Maar de burgemeester en vrouwenrechtenactiviste dacht er nog niet aan om haar sjerp af te leggen.

Quote Mijn missie is belangrij­ker dan wat dan ook. Ik wil de weg vrijmaken voor de vrouwen van dit land. Ik wil laten zien wat ze kunnen bereiken. Zarifa Ghafari

“Ik weet dat ik elk moment kan sterven. Mijn missie is belangrijker dan wat dan ook. Ik wil de weg vrijmaken voor de vrouwen van dit land. Ik wil laten zien wat ze kunnen bereiken”, verklaarde de moedige vrouw eerder al.

Vier maanden geleden kreeg ze een job op het ministerie van Defensie, waar ze slachtoffers van de oorlog en krijgsgevangenen ondersteunt. Met die baan loopt ze minder in het oog, maar het gevaar is allesbehalve geweken.

Op de vlucht

Op 15 augustus veroverden de taliban de hoofdstad van Afghanistan en grepen de macht. Hierdoor is de situatie voor Ghafira en vele andere Afghanen uiterst penibel. Ze heeft wonden aan haar voeten omdat ze haar kantoor moest verlaten toen de taliban Kaboel naderden. Ze bleef 10 km rennen naar een veiligere plek, onderweg haalde ze haar zus op van de universiteit.

“Ik zit hier te wachten tot ze komen. Er is niemand om mij of mijn familie te helpen. Ik kan mijn familie niet achterlaten”, vertelde ze aan de Britse krant The Independent. “En trouwens, waar zou ik heen gaan?”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog maar drie weken geleden verklaarde ze dat ze hoop had voor de toekomst van haar land. “Jonge mensen weten wat er aan de hand is”, vertelde ze. “Ze hebben sociale media. Ze communiceren. Ik denk dat ze zullen blijven vechten voor onze rechten en voor vooruitgang. Ik denk dat er een toekomst is voor dit land.”

Geen loon

Tijdens haar vier maanden op het ministerie werd ze niet betaald omdat de internationale hulp was ingetrokken. Nu haar vader er niet meer is, “sta ik aan het hoofd van een familie met zes broers en zussen en zorg ik voor mijn moeder die net weduwe is geworden”.

Quote Mensen waren niet voorbereid op de plotselin­ge val van Kaboel omdat we nooit hadden verwacht dat de internatio­na­le gemeen­schap ons dit zou aandoen. Zarifa Ghafari

Het leger werd ook niet betaald. “De soldaten die in de bergen vochten, kregen hun loon niet voor het opofferen van hun leven. Ik weet niet waarom iedereen verwacht dat de Afghaanse strijdkrachten zouden vechten. Waarom vechten, waar vechten, tegen wie vechten?” Mensen waren niet voorbereid op de plotselinge val van Kaboel omdat “we nooit hadden verwacht dat de internationale gemeenschap ons dit zou aandoen”.

Ze kan niet meer naar huis. “Het was een huurhuis, maar het was nog steeds mijn huis, ik heb ervoor gewerkt. Mijn spullen liggen daar. Ik weet niet of ik ooit nog terug zal kunnen gaan.”

In maart vorig jaar ontving Ghafari de ‘International Woman of Courage award’ van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Vandaag voelt ze zich helemaal in de steek gelaten door degenen die haar zo hebben geprezen.