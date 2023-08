“Ik was net het monster van Frankenstein”: Oekraïense vrouw die oog verloor bij ‘vermoedelijke aanslag’ pronkt op cover Playboy

In Oekraïne is de eerste gedrukte versie van ‘Playboy’ verschenen sinds het uitbreken van de oorlog. Iryna Bilotserkovets, de vrouw die een vermoedelijke moordaanslag overleefde, straalt op de cover. “Ik had overal hechtingen, littekens en wonden. Ik was net het monster van Frankenstein”, vertelt ze aan het tijdschrift.

KIJK. In een promofilmpje van Oekraïense Playboy roept Iryna, met zonnebril, andere vrouwen op om zich sterk te houden: “Ik verloor mijn oog, maar blijf niet bij de pakken zitten”

Iryna Bilotserkovets pronkt als Oekraïense model - met metalen bikini, een hartvormig ooglapje over haar ontbrekende linkeroog en littekens over haar lichaam - op de cover van het blootblad Playboy. Het model is een symbool geworden van het Oekraïense verzet nadat ze werd aangevallen bij het begin van de oorlog.

Toen ze met haar drie kinderen naar huis reed op de derde dag van de invasie, op 26 februari 2022, werd haar auto geraakt door een kogelregen. “Ik herinner me alleen een sterke pijn in het hoofd”, vertelde ze na de aanval aan de Spaanse nieuwssite El Confidencial. Het is niet duidelijk of ze het doelwit was als vrouw van een politicus of dat ze onbewust geraakt werd in de eerste dagen van het conflict. De aanval werd wel toegeschreven aan pro-Russische troepen die Kiev toen nog omsingelden.

“Monster van Frankenstein”

Het model werd naar het ziekenhuis van Berlijn gebracht waar ze verschillende operaties en behandelingen moest ondergaan. In Playboy vertelt ze over de eerste keer dat ze haar spiegelbeeld zag na de operatie. “Eén oog ontbrak, overal staken slangen uit en mijn haar was afgeschoren. Ik had overal hechtingen, littekens en wonden. Ik was net het monster van Frankenstein. Mijn kaak was verbrijzeld, als een takje”

Ik heb geen mooi gezicht meer, maar de rest van mijn lichaam is prachtig

Maar volgens Bilotserkovets was schoonheid op dat moment van geen enkel belang. “Het ging erom of ik zou blijven leven of niet. Artsen in Oekraïne zeiden dat ik waarschijnlijk zou sterven. Ik was het daar niet mee eens”, getuigt ze. “Ik heb geen mooi gezicht meer, maar de rest van mijn lichaam is prachtig”, zegt het model, dat nu samenwerkt met een vereniging van artiesten en muzikanten die evenementen organiseren voor troepen aan het front.

Opbrengst naar leger

‘Playboy Oekraïne’ laat in een verklaring weten dat Bilotserkovets een van de heldinnen was van de ‘Vrouwen blijf sterk’-editie, “die gewijd is aan de veerkracht van Oekraïense vrouwen die gewond zijn geraakt tijdens de oorlog, maar die hun levenslust niet hebben verloren en een voorbeeld van zijn kracht en motivatie.” De opbrengst van het blootblad zal worden gedoneerd aan het Oekraïense leger voor medische noodapparatuur.

De Oekraïense versie van ‘Playboy’ bestaat sinds 2005. De afgelopen 18 maanden heeft het alleen online edities gemaakt waarvan de opbrengst naar de aanschaf van ambulances voor het leger gaat.

