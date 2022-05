“Ik was 16 jaar toen je me ontmaagdde”: vrouw confronteert dominee voor volle kerk met seksueel misbruik

Een Amerikaanse dominee heeft voor een volle kerk moeten toegeven dat hij als 38-jarige seksuele contacten had met een 16-jarig meisje. John B. Lowe (65) probeerde de zaak in eerste instantie nog te minimaliseren, maar daarna confronteerde Bobi Gephart (43) hem met het seksueel misbruik. “Ik was amper 16 jaar toen je me ontmaagdde", klonk het. De nachtmerrie zou daarna nog negen jaar blijven duren.

De geestelijke verbaasde zijn toehoorders in Warsaw (Indiana) door te vertellen dat hij “bijna twintig jaar geleden overspel gepleegd had”. “Het is bij die ene persoon gebleven, maar het heeft veel te lang aangesleept. Er bestaat geen excuus voor. Jullie verdienen het om de waarheid te horen.” De man kondigde aan dat hij zijn functie zou neerleggen en vroeg vergiffenis voor zijn daden.

De publieke biecht leverde Lowe in eerste instantie een staande ovatie van de kerkgangers op. Die positieve sfeer sloeg echter om toen Gephart het woord nam. Zij bleek de vrouw te zijn waar hij op doelde.

“27 jaar in gevangenis geleefd”

“Gedurende 27 jaar heb ik in een gevangenis geleefd”, sprak ze in de microfoon. “Het was dus geen twintig jaar, zoals jij vermeldde. Het was een gevangenis van leugens en schaamte. Ik loog om de familie van Lowe te beschermen. Jarenlang dacht ik dat ik een vreselijk persoon was. Ik had zelfmoordgedachten en besefte de impact niet van wat me aangedaan was.”

Volledig scherm Bobi Gephart en haar echtgenoot Nate verlaten het podium na hun aanklacht. © RV

“Zonder de hulp van mijn broer zou ik nu nog altijd in die gevangenis zitten. Twee weken geleden sprak hij me echter aan over wat hij als tiener gezien had, namelijk de dominee die met zijn jongere zus in bed lag. Na al die tijd zat hij er nog steeds mee verveeld.”

“Sommige mensen wisten wat er aan de hand was, maar hadden te veel schrik om ermee naar buiten te komen. Nu durven ze dat wel. Er moet een einde komen aan de leugens en de manipulaties.”

“Jij bent hier niet het slachtoffer”

Gephart richtte zich daarna persoonlijk tot Lowe. “Ik was amper 16 jaar toen je me ontmaagdde in je kantoor. Herinner je je dat nog? Tuurlijk wel, en anders heb ik nog twintig andere verhalen om je geheugen op te frissen. Je deed dingen met mijn lichaam die absoluut niet hadden mogen gebeuren. Je kan misschien de waarheid uit de weg gaan, maar je moet wel verantwoording afleggen bij God. Jij bent niet het slachtoffer in dit verhaal.”

“Ik heb het aan iemand proberen te vertellen, maar alles is toen in de doofpot beland. Niemand heeft mij ooit geholpen. Deze kerk is gebouwd op leugens, maar het is genoeg geweest. Ik kan het ene na het andere verhaal vertellen over wat je me aangedaan hebt. Een halve waarheid is niet dé waarheid.”

Volledig scherm Bobi Gephart en haar echtgenoot Nate. © Facebook

“Veel schaamte”

Haar echtgenoot Nate nam nadien de microfoon over. “Dit gaat over méér dan overspel, dit is een heel ander niveau. Het misbruik heeft negen jaar geduurd, tot onze relatie begon. Ik laat niet toe dat hij zo over mijn vrouw praat.” Tot slot gaf hij de zogenaamde ‘zuiverheidsring’ terug die Gephart van de dominee gekregen had. “Die droeg ze terwijl ze seks met hem had, ik wil dit niet langer in mijn huis. Ze heeft veel schaamte gevoeld. We proberen er nu bovenop te komen via liefde en vergiffenis.”

Terwijl het koppel in stilte wegliep, moest de dominee zich voor de menigte verantwoorden. “Als je dit echt gedaan hebt, moet je dat toegeven. Je hebt niet gezegd dat ze 16 jaar was”, klonk het onder meer.

“Het is gebeurd, ja”

“Het was verkeerd. Ik kan het niet meer goedmaken. Het is niet allemaal waar wat ze zei. Maar het is wel gebeurd, ja”, reageerde Lowe.

De confrontatie in de kerk kwam er nadat de dominee in besloten kring het “overspel” toegegeven had. “We wisten dat Lowe een publieke biecht zou doen”, aldus de kerkgemeenschap. “De vrouw in kwestie en haar familie werden daarbij ook uitgenodigd. We voelen met haar mee en willen haar op elke mogelijke manier steunen bij haar herstel.” Vermits de minimumleeftijd voor seksueel contact in de staat Indiana op 16 jaar ligt, is de kans klein dat Lowe nog vervolgd zal worden.