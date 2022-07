“Ik vond een baby in een vuilnisbak op vakantie, nu adopteer ik hem”

Jimmy Amisial vond op vakantie in Haïti een baby in een vuilnisbak, bracht hem naar huis en zorgde voor hem samen met zijn moeder. Ruim vier jaar later dient hij nu een aanvraag in om het kindje officieel te adopteren.

Jimmy was op vakantie in zijn geboorteplaats in Haïti toen zijn leven volledig veranderde. Jimmy is student en woont in San Marco, Texas in de Verenigde Staten. Hij was op weg naar een weeshuis in Haïti waar hij al sinds zijn tienerjaren vrijwilligerswerk deed, toen hij een grote groep mensen rond een vuilnisbak zag staan. Hij was nieuwsgierig en ging kijken wat er gaande was. Jimmy was verrast toen hij een baby van vier maanden in de vuilnisbak zal liggen, helemaal onder de mieren.

Jimmy bleef niet bij de pakken zitten en redde het kindje uit het vuilnis. Hij nam hem mee naar het huis van zijn moeder Elicie Jean (66), waar ze de baby een bad, kleding en babymelk gaven. Daarna gingen ze op zoek naar medische hulp en gaven ze het incident aan aan de politie. Die startten een onderzoek naar de ouders van de baby, maar waren onsuccesvol.

Adoptie

Een rechter vroeg Jimmy, toen 22, of hij de wettelijke voogd wilde zijn van de baby. De student ging akkoord en noemde het kindje Emilio Angel Jeremiah. Sindsdien verdeelt Jimmy zijn tijd over zijn studie in Texas en de verzorging van Emilio die in Haïti bij zijn moeder verblijft. Nu heeft Jimmy een aanvraag ingediend om Emilio te adopteren en officieel zijn vader te worden.

“Toen ik hem vond, was hij vier maanden oud. Nu is hij bijna vijf”, vertelt Jimmy, nu 27, aan The Mirror. “Toen ik opstond die dag, had ik geen idee dat mijn leven totaal ging veranderen.”

Gewoon doen

“Iedereen keek gewoon naar hem, niemand wilde helpen. Hij was aan het wenen en had geen kleren aan. Ik kon de pijn zien in zijn ogen. Ik moest iets doen”, gaan Jimmy verder. “Toen gevraagd werd aan mij om het kindje groot te brengen, heb ik nachten wakker gelegen om tot een beslissing te komen. Ik had al een achterstand met de betaling voor mijn studie en mijn familie heeft het altijd moeilijk gehad om de eindjes aan elkaar te knopen.

“Maar ik had geen vader toen ik opgroeide en dit arme kind stond een leven vol instabiliteit en onzekerheid te wachten. Iets in mij zei me dat dit met een reden was gebeurd, dus heb ik het erop gewaagd. Soms hoef je niet te weten wat je moet doen. Je moet er alleen klaar voor zijn om het te doen.”

Avontuur

Jimmy heeft de procedure gestart om Emilio officieel te adopteren. Nu heeft hij 30.000 dollar nodig om het te voltooien. “Het is heel leuk om hem te zien opgroeien”, vertelt Jimmy. “Mijn moeder houdt van hem, de kinderen in het weeshuis houden van hem, en ik hou van hem alsof hij mijn eigen zoon is. Hij is een hele speciale jongen. Het is al een ongelooflijk avontuur geweest en hem zien opgroeien is echt de moeite waard. Ik ben heel trots op hem.”

Vuilnisbak

Het is niet de eerste keer dat een kindje wordt teruggevonden tussen het vuilnis omdat de ouders die daar hebben achtergelaten. Zo was er begin dit jaar nog videobewijs van een vrouw die haar pasgeboren baby in een vuilniszak stopte en hem in een container gooide.

