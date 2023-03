“Ik stuurde afscheidsberichten, er werd overgegeven en mensen vielen flauw”: zware storm veroorzaakt “totale paniek” op Air France-vlucht naar Nice

Tijdens een noodlading van een Air France-vlucht van Parijs naar Nice heerste er “totale paniek” bij de passagiers. De piloot moest vorige week vrijdag vanwege een zware storm uitwijken naar Montpellier, maar de mislukte pogingen in Nice deden de passagiers het ergste vrezen. “Ik was er zeker van dat ik zou sterven. Ik stuurde afscheidsberichten naar mijn familie.”

Passagiers omschreven een sfeer van “totale paniek” in het vliegtuig. “De passagiers raakten in paniek: mensen schreeuwden, vielen flauw en gaven over”, getuigt een reiziger aan het lokale dagblad ‘Nice Matin’. “Ik was er zeker van dat ik zou sterven. Ik stuurde afscheidsberichten naar mijn familie.”

De chaotische situaties ontstonden toen de piloot probeerde te landen in Nice, maar daar niet in slaagde vanwege de storm Larissa. Hij had al twee keer geprobeerd te landen, maar door de harde wind moest hij zijn pogingen altijd staken. “De piloot kondigde met bevende stem aan dat hij een derde poging ging ondernemen. De passagiers schreeuwden en daarop besloot hij te vertrekken naar Montpellier.” Een andere passagier omschreef de noodlanding als “eindeloos”: “Ik had het gevoel dat mijn hart het zou begeven.”

In Montpellier was de misserie voor veel passagiers nog niet voorbij. Air France had een bus geregeld om hen naar Nice te brengen, maar door een staking had de bus maar plaats voor 55 van de 178 passagiers. Velen van hen moesten dus op eigen kracht terugkeren. Sommigen zouden liefst 700 euro hebben moeten betalen voor een taxi. Air France zegt dat de piloot geen fout heeft gemaakt en belooft de reiskosten terug te betalen.