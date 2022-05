"Ik sta op het punt" en "ik wil je een geheimpje vertellen": 18-jarige schutter voerde bizarre conversatie op sociale media voordat hij bloedbad aanrichtte

Zo’n half miljoen Belgen investeer­den al in cryptomun­ten

Ruim één op de tien Europese gezinnen heeft geïnvesteerd in cryptomunten zoals de bitcoin. Dat blijkt uit een studie die de Europese Centrale Bank (ECB) dinsdag publiceert. Ook in België gaat het om een gelijkaardig aantal: in net geen 10 procent van de huishoudens is er minstens één persoon die in cryptomunten belegt, wat concreet neer zou komen op ongeveer 500.000 mensen.

