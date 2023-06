“Ik snap zelf niet hoe dit kon gebeuren”: Dirk R. (71) spreekt voor het eerst nadat hij buurmeisje Solaine (11) doodschoot

Jarenlang (zogezegde) geluidsoverlast van spelende kinderen, omgekapte bomen én een haag die afgeschoren werd: die combinatie zou de stoppen hebben doen doorslaan bij Dirk R. (71). De Nederlander schoot in Saint-Herbot (Plovenez-du-Faou) zijn 11-jarig buurmeisje Solaine Thornton dood terwijl ze aan het schommelen was. Haar vader Adrian (52) kreeg een kogel in zijn hoofd en vecht nog voor zijn leven. Moeder Rachael (49) raakte gewond aan de rug. “Zo erg. Ik snap niet hoe dit kunnen gebeuren is”, verklaarde R. gisteravond kort zelf bij de rechter.

Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek was het niet de bedoeling van R. om het jonge meisje te raken. Solaine stond vorige zaterdag per ongeluk in de baan van het schot. Haar jongere zusje Celeste (8) was de enige die kon weglopen, zij sloeg alarm bij de buren.

Het Britse gezin was op het moment van de tragische feiten een barbecue aan het houden. R. stoorde zich echter al lange tijd mateloos aan hen. Hij vuurde vanuit zijn raam, nadat zijn vrouw een woordenwisseling met hen had gehad.

Cannabis

Het koppel sloot zich vervolgens op in hun huis. De politie rekende hen na een uur alsnog in. Beiden waren onder invloed van alcohol en drugs. In hun huis werd een grote hoeveelheid cannabis gevonden. De zeventiger werd aangeklaagd voor moord en poging tot moord, zijn echtgenote werd inmiddels vrijgelaten.

Volledig scherm Dirk R. © RV

De Nederlander, die in Antwerpen geboren werd, was zes jaar geleden naar het slaperige dorpje verhuisd om rust te vinden. Zijn Belgische vrouw Marlene van H. hield er dezelfde ideeën op na. “Nu de haag geschoren is, kunnen we vanop straat gezien worden. In de zomer kunnen we dus niet meer buiten in de tuin eten”, klaagde ze ooit tegen een vriend.

Kettingzaag

‘Kwelduivels’ van dienst waren de Thorntons, die in 2019 hun intrek naast hen namen. Voor andere buurtbewoners waren zij echter een heel normaal gezin.

Drie jaar geleden namen ze wél het omliggende terrein onder handen: bomen werden gekapt met een kettingzaag, de haag werd geschoren en twee bijgebouwen werden afgebroken. Daardoor kwam de woning van R. open en bloot te liggen voor toevallige passanten op straat.

Volledig scherm Onderzoekers van de politie op de plek van het drama. © ANP / EPA

R. haalde tijdens een vorig dispuut met de buren al eens een jachtgeweer boven, maar mocht dat wapen toen blijven houden. Hij bezit naar verluidt ook een revolver.

“Eigen kleine cocon”

In de buurt staat het koppel bekend als ‘les Belges’. Marlene zei nog wel eens goeiendag, maar R. gedraagt zich altijd nors. “Hij had het specifiek gemunt op Adrian en Rachel”, stellen de buren. “Hij maakte met niemand contact, tenzij dan om te klagen over het lawaai van hun spelende kinderen. Zij maakten echter niet méér kabaal dan andere leeftijdsgenootjes, niemand anders zag er een probleem in.”

De burgemeester van Plovenez-du-Faou is er het hart van in. “Ik kan iemand die zijn tuin wil opruimen of de haag wil scheren toch niet tegenhouden? Hij wilde gewoon in zijn eigen kleine cocon leven. Dat er mensen naast hem kwamen wonen, kon hij absoluut niet verdragen”, aldus Marguerite Bleuzen.

“De Thorntons zijn hier graag gezien. Elk jaar namen ze deel aan het feest in het dorp. Onbegrijpelijk dat een kind zo’n stom dispuut nu met haar leven moest bekopen.”