“Ik smeek jullie, help mij”: Soraya zit al 491 dagen thuis opgesloten, nu verzet ze zich in tranen tegen onderwijsverbod van taliban

Soraya zou dolgraag leren lezen en schrijven. Of zelfs maar leeftijdsgenoten ontmoeten. Maar dat mag ze allemaal niet, onder het strenge regime van de taliban in Afghanistan. En dus zit ze al 491 dagen thuis opgesloten. In tranen schreeuwt het meisje haar onmacht uit, maar ze heeft ook een belangrijke oproep voor haar lotgenoten. “Ik smeek jullie, help mij. Probeer zelf zo veel mogelijk thuis te studeren, zodat we op een dag kunnen opkomen voor onze basisrechten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sinds de machtsovername van de taliban in 2021 werden de vrouwenrechten in het islamitische land drastisch ingeperkt. Dames zijn voortaan bijvoorbeeld niet meer welkom in sportscholen, openbare (zwem)baden, parken en tuinen in hoofdstad Kaboel.

Meisjes die willen leren, zagen hun dromen eveneens uit elkaar spatten. Eerst werden de deuren van het middelbaar onderwijs voor hen gesloten, later volgden ook de universiteiten. Nochtans had de talibanleiding vooraf gezworen om zich “soepeler op te stellen”.

“Jullie begrijpen mijn pijn”

Voor miljoenen vrouwen was het dus opnieuw naar af. Soraya heeft nu de moed gevonden om een filmpje te maken waarin ze haar verkommerende landgenoten om hulp smeekt. De video werd op Twitter verspreid door Shabnam Nasimi, een mensenrechtenactiviste die vroeger politiek adviseur was voor de Afghaanse minister van Vluchtelingenzaken.

“Aan alle Afghaanse meisjes: probeer alstublieft te studeren, op wat voor manier ook”, klinkt het in tranen. “Ik vertel de wereld over jullie pijn. En jullie begrijpen mijn pijn. Ik smeek jullie om mij te helpen. Sta op en steun me alstublieft. Het is oké als je niet mee op straat komt om te betogen. Maar probeer wel te studeren, zodat we op een dag deze plek kunnen verlaten. Schrijf en lees, ik heb jullie hulp nodig.”

Diploma’s verscheurd in live uitzending

Ismail Mashal was een van de weinige mannen die zich openlijk tegen het onderwijsverbod durfde verzetten. Als professor stond hij aan het hoofd van een privé-universiteit in Kaboel. Toen de drastische beslissing bekend raakte, verscheurde hij in een rechtstreekse uitzending op tv al zijn diploma’s.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Vanaf vandaag heb ik deze diploma’s niet meer nodig omdat in dit land geen plaats is voor onderwijs. Als mijn zus en mijn moeder niet mogen studeren, dan accepteer ik mijn opleiding ook niet”, vertelde hij.

Mashal ging nog verder in zijn emotioneel pleidooi. “Ik roep alle vaders op om hun dochter bij de hand te nemen en naar school te brengen, ook al zijn de deuren gesloten. Doe dat dagelijks, zelfs al is het verboden. Dat is het minste wat jullie kunnen doen om te bewijzen dat jullie mannen zijn. Ik zeg dat niet uit emotie, maar omdat het pijn doet. Mannen moeten opkomen voor Afghaanse vrouwen en hun rechten verdedigen.”