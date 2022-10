"Ik sla hem in elkaar": nieuwe beelden van bestorming Amerikaans Capitool tonen reactie Nancy Pelosi op speech Trump

TV RECENSIE. ‘Gutsy’: “We hoorden Hillary Clinton moppen tappen waar Erik Van Looy groen van jaloezie bij zou uitslaan”

Genoeg van de darmbewegingen van oorlogsvoerders, klimaatontkenners en andere praatjesmakers op uw teevee? Dan hebben Hillary en Chelsea Clinton de luchtverfrisser ter hand genomen om wat hoognodige positieve vibes te verstuiven. Voor hun nieuwe documentairereeks op Apple TV+ trekken moeder en dochter op een uitgebreide roadtrip om enkele van de grappigste, dapperste en meest inspirerende vrouwen te treffen en hun levenswerk/-visie met de wereld te delen. Maar of Madam Secretary ook echt boeiende tv-portretten kan schilderen? Of dat werk toch beter aan Oprah Winfrey overlaat? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

