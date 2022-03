“Ik ondertekende petitie tegen de oorlog. Daarna werd ik tot ontslag gedwongen”

Toen Vladimir Poetin de natie op 24 februari toevertrouwde dat Rusland begonnen was met een “speciale operatie” in Oekraïne, besefte de Russische Yekaterina Dolinina dat ze iets moest doen. Dus ondertekende ze een petitie waarin werd opgeroepen tot vrede. Maar de reactie van haar werkgever in Moskou liet niet lang op zich wachten.

“Het duurde waarschijnlijk ongeveer 15 minuten om alles te verwerken en te beseffen wat Poetin had gezegd”, vertelt de 29-jarige directrice van twee bioscopen aan ‘The Moscow Times’. “Maar toen realiseerde ik me wat het betekende. En toen kwam de pijn meteen. Ik voelde me bang en angstig.”

Maar Yekaterina moest die dag, net als zo vele andere Russen, gewoon gaan werken. “Ik wist niet wat ik moest doen. Hoe kon ik naar mijn werk gaan alsof er niets was gebeurd? Hoe kon ik mijn leven blijven leiden?” waren de vragen die ze zichzelf stelde.

De volgende dag schreef ze haar naam bij op een petitie tegen de oorlog - een van de tientallen open brieven die Poetin opriepen om zich terug te trekken uit Oekraïne. Yekaterina ondertekende er een die circuleert in het artistieke milieu. Soortgelijke brieven werden eveneens ondertekend door economen, leraren, artsen en een aantal andere beroepsgroepen die zich verzetten tegen Poetins oorlog.

Onmogelijke keuze

Maandag werd Yekaterina door haar werkgever - de bioscoopzaal MosKino - gesommeerd om naar een ochtendvergadering te komen. Daar kreeg ze de keuze: een publiekelijke verklaring afleggen waarin ze zou zeggen dat haar naam per ongeluk is toegevoegd aan de petitie, of haar job opzeggen. Als ze weigerde uit eigen beweging weg te gaan, dreigden haar bazen ermee haar ontslag “zeer onaangenaam” te maken.

“Ik heb niet getwijfeld om de petitie te ondertekenen en ik heb er geen spijt van. Maar ik had niet verwacht dat het tot een gedwongen ontslag zou leiden”, zegt Yekaterina.

“Ik besefte dat ik mijn job zou riskeren als ik zou opgepakt worden tijdens een protest of iets agressiefs zou posten op sociale media - omdat ik nu eenmaal werk voor een cultureel instituut verbonden aan de overheid. Maar ik had nooit gedacht dat het zou gebeuren doordat ik een open brief ondertekende waarin werd opgeroepen tot vrede.”

Nieuwe wereld

Volgens Yekaterina is het een teken van de nieuwe wereld waarin we nu allemaal leven. “Ze zeiden dat het niet hun keuze was, dat ze hadden geprobeerd om me te beschermen. Maar het bevel kwam van bovenaf. Ze konden er niets aan doen”, zegt de vrouw over haar gedwongen ontslag.

Terwijl het Russische leger oorlog voert in Oekraïne, heeft de regering de campagne van censuur en repressie in eigen land opgevoerd. Onafhankelijke mediakanalen worden geblokkeerd of beboet omdat ze de ‘speciale operatie’ in Oekraïne een “oorlog” of “invasie” noemen.

De zaak van Yekaterina is geen unicum. Veel Russen – vooral in de kunst- en cultuursector - hebben gemeld dat ze de afgelopen dagen gedwongen zijn hun job op te geven nadat ze zich publiekelijk hadden uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne.

Anderen nemen zelf ontslag en pakken hun boeltje, niet bereid om in een oorlogszuchtig land te blijven en te worden geconfronteerd met een ongeziene economische crisis en een ongekend internationaal isolement.

Ook Yekatarina heeft eraan gedacht om weg te gaan, maar heeft voorlopig beslist om te blijven. “Ook al doet het pijn om te zien wat er op dit moment in Rusland gebeurt, dit is nu eenmaal een plek waar ik veel liefde en energie in heb gestoken.”

