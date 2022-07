"Ik heb nog nooit zo'n pijn gehad": jonge mannen getuigen over besmetting met apenpokkenvirus

De opmars van het apenpokkenvirus baart de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zorgen. Inmiddels zijn er al meer dan 6.000 besmettingen wereldwijd . Toch zijn getuigenissen over het verloop van de ziekte vooralsnog schaars. Twee jonge Franse mannen die het virus eind juni opliepen, vertellen over hun beproeving.

In ons land zijn er tot nog toe 168 bevestigde en één waarschijnlijk geval van apenpokken geregistreerd. Vorige week stond de teller nog op 117 bevestigde gevallen. In Frankrijk gaat het inmiddels om bijna 500 besmettingen.

Ook de 24-jarige Nicolas Prata uit de Zuid-Franse stad Lyon kan ervan meespreken. “Toen ze me in het ziekenhuis vertelden dat ik misschien het apenpokkenvirus had opgelopen, kon ik dat eerst helemaal niet geloven”, zo vertelt hij aan ‘BFMTV’. Tot afgelopen woensdag dacht Nicolas dat hij een hevige angina had. Vóór zijn diagnose wist de jongeman nauwelijks wat het apenpokkenvirus was.

“Ik had er vaag over gehoord op tv, maar ik maakte me er totaal geen zorgen over”, vertrouwt hij de Franse nieuwszender toe. Hoewel hij last had van ernstige keelpijn en koorts, legden noch de artsen noch Nicolas meteen het verband met het apenpokkenvirus. In eerste instantie gaf de arts hem antibiotica, omdat het vermoedelijk om een angina ging.

Herbekijk hieronder ook een getuigenis van een Brit die het apenpokkenvirus opliep:

Maar twee dagen later begon de jongeman zich toch vragen te stellen aangezien zijn toestand niet verbeterde, integendeel zelfs. “Ik had nog nooit zo’n keelpijn gehad”. Een paar uur later verschenen puistjes over zijn hele lichaam en aangezicht. “Ze zagen eruit als minuscule muggenbeten, maar eerlijk gezegd, als men mij er niet had naar gevraagd, zou ik ze nooit hebben opgemerkt. Ik moest met een vergrootglas naar mijn lichaam kijken.”

“Toen ik positief testte, was ik enigszins opgelucht dat mijn symptomen serieus werden genomen, maar ook erg bezorgd omdat we er nog niet veel over weten en mijn symptomen erg hevig waren”, legt Nicolas uit. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis van Lyon. Ongeveer tien dagen na het begin van de symptomen begon zijn toestand langzaam te verbeteren, hoewel de keelpijn aanhield. Hij denkt het virus te hebben opgelopen na nauw contact met een vriend op de avond van het ‘Fête de la Musique’, maar “het is onduidelijk”.

Slapeloze nachten

Toen op 21 juni de eerste symptomen van apenpokken opdoken, dacht de 27-jarige Corentin Hennebert eerst dat hij Covid-19 had opgelopen, maar de test bleek negatief. De Parijzenaar kreeg vervolgens erg pijnlijke laesies ter hoogte van de geslachtsdelen. Tot slot volgden er een soort van puistjes op het lichaam en aangezicht.

“Eerst dacht ik dat het voorbij zou gaan”, legt de jongeman, een theaterregisseur, uit. Maar de symptomen, die volgens hem op aambeien leken, waren “zeer pijnlijk en verbeterden niet”.

“Ik vond het abnormaal en ging daarop naar het ziekenhuis”, vertelt hij. “Ik kon niet meer slapen. Ik kon niet meer eten, ik ‘meed’ uiteindelijk zelfs voedsel omdat ik veel pijn had als ik naar het toilet moest.”

Drie dagen later, na een paar stalen die op de spoeddienst waren genomen, vernam Corentin dat hij het apenpokkenvirus heeft opgelopen. “Ik was zeer verrast omdat er in die tijd maar een paar gevallen waren in Frankrijk” zegt de jongeman die vijf dagen voor zijn eerste symptomen besmet denkt te zijn, tijdens een “nauw contact met een persoon in een feestelijke context”.

Corentin moet zich net zoals Nicolas drie weken volledig isoleren. Vooraleer ze hun normale leven kunnen hervatten, zullen ze uiteindelijk moeten wachten op hun volledige genezing en al hun kleren moeten wassen op 60 graden.

“Ondraaglijk’

Ongeveer tien dagen na het begin van de besmetting slikt Correntin nog steeds pijnstillers. “Ik kreeg sterke pijnstillers voorgeschreven omdat de pijn ondraaglijk was. De puistjes zijn er nog steeds, ook al beginnen ze wat weg te ebben. Dit wens ik echt aan niemand toe.”

Het aantal besmettingen met het virus stijgt snel en aangezien het testen op het virus een uitdaging blijft, worden veel besmettingen waarschijnlijk niet opgepikt, zei de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Ghebreyesus, woensdag tijdens een persconferentie. Het is duidelijk dat Europa het epicentrum is van de uitbraak, met meer dan 80 procent van de besmettingen. Ghebreyesus roept ook ten laatste in de week van 18 juli het noodcomité van de WHO samen om de ernst van de uitbraak te bespreken.

