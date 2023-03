“Ik heb niet gelogen tegen Lagerhuis”: Boris Johnson vecht in hoorzitting voor zijn politieke toekomst

Boris Johnson ontkent op krachtige wijze de beschuldigingen dat hij het parlement bewust heeft misleid in het ‘partygate’-schandaal. “Ik ben hier om u te vertellen - hand op het hart- dat ik niet gelogen heb tegen het Lagerhuis”, zei Johnson in de parlementaire commissie in Londen.

De kwestie gaat over feestjes die tijdens de pandemie plaatsvonden in de ambtswoning in Downing Street 10. Daarbij werden verschillende coronamaatregelen geschonden.

Johnson gaf wel opnieuw toe dat hij valse verklaringen had afgelegd in het Lagerhuis. Hij zei echter dat hij altijd naar eer en geweten had gehandeld en zich “niet bewust was van de werkelijke omvang” van de feestjes. “Ik heb het parlement misleid, maar niet met opzet”, klonk het in een document dat gisteren te zijner verdediging vrijgegeven werd.

Aan het begin van het verhoor, dat enkele uren zal duren, zwoer Johnson op een bijbel dat hij alleen de waarheid zou zeggen. De commissie moet uitzoeken of Johnson opzettelijk tegen het Lagerhuis heeft gelogen. Zo ja, dan hangt de 58-jarige een langdurige schorsing boven het hoofd. Die kan leiden tot het verlies van zijn zetel in de ‘House of Commons’. Daardoor zou zijn politieke toekomst en de hoop om ooit terug te keren naar Downing Street in gevaar komen.

Volledig scherm © AFP

“Geen bewijs”

De commissie heeft geen bewijs gevonden dat zijn medewerkers hem tijdens de coronapandemie gewaarschuwd hebben dat de regels overtreden werden, zei Johnson. “Integendeel, uit verschillende documenten bleek dat de gebeurtenissen volledig legaal verlopen waren”, klonk het.

Deze ochtend maakte de commissie een document van 110 pagina’s openbaar. Daarin retraceert ze aan de hand van foto’s en getuigenissen de officiële verklaringen van Johnson en wat er destijds in Downing Street gebeurde.

De parlementsleden zullen op het eind stemmen over de sancties die hem kunnen opgelegd worden. Een van de mogelijkheden is een schorsing. Als die langer dan tien dagen duurt, kan dat leiden tot een tussentijdse verkiezing in zijn kiesdistrict (waar zijn meerderheid klein is; nvdr).