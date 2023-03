“Ik heb het parlement misleid, maar niet met opzet”: Boris Johnson vecht in hoorzitting voor zijn politieke toekomst

De voormalige Britse premier Boris Johnson verantwoordt zich op dit moment voor een parlementaire commissie voor zijn uitspraken in het parlement over het ‘partygate’-schandaal. Dat gaat over feestjes in de ambtswoning in Downing Street 10, waarbij tijdens de pandemie verschillende coronamaatregelen werden geschonden. In het ergste geval kan Johnson zijn zetel in het Britse Lagerhuis verliezen.