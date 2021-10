“Ik heb het gehad met de haat van onze ouders”: jonge Britten zijn wanhopig na de brexit

De brexit heeft een verandering in gang gezet die doorwerkt tot in de haarvaten van de samenleving, en er is niemand die de gevolgen scherp kan overzien. Dat maakt jongeren onzeker over hun eigen toekomst. Het is een erfenis die ze liever niet hadden gekregen: 75 procent van de stemgerechtigden tussen de 18 en 25 jaar wilde in Europa blijven, zo bleek uit een peiling van YouGov net na het brexitreferendum van 2016. Zij hadden niks met de thema’s die een rol speelden. Zoals de wens om meer controle te krijgen over migratie, de visserij en de handel. En dit is in de loop van de tijd niet veranderd, blijkt uit latere peilingen.