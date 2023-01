“Ik heb gevochten en alles bereikt wat ik wou”: Spaans boegbeeld van strijd tegen kanker overlijdt op 20-jarige leeftijd

Deze 8 vrouwen gaan trots naar buiten zonder pruik. “Ik wil geen medelijden­de blikken”

Musicalactrice Ann Van den Broeck (46), die tegen borstkanker vecht, heeft op Instagram haar nieuwjaarswensen gedeeld. Daarbij plaatste ze een foto waarop ze voor het eerst te zien is zonder hoed, muts of pruik. Ook deze acht vrouwen kiezen om hetzelfde te doen: zonder schaamte tonen ze ons hun foto’s en vertellen ze over hun ziekte. “Ik wil me niet wegstoppen. We moeten dat kaal kopje eren.”

4 januari