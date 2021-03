“Ik heb even gehuild, en toen heb ik het opgelost”: koppel trouwt middenin overstroming

Afgesloten

“Ik had me er al bij neergelegd dat het zou regenen, en dat ik regenlaarzen zou moeten dragen, maar ik had er geen idee van dat we zouden moeten afrekenen met een overstroming die maar eens in de honderd jaar voorkomt”, vertelt de bruid achteraf. “Ik ben even ingestort, ik heb even gehuild”, geeft ze toe, “maar toen zei ik: ‘we zullen dit moeten oplossen’. Vandaag is onze dag.”