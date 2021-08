“Ik heb een fout gemaakt”, Amerikaan liet zich niet vaccineren en ligt nu in het ziekenhuis

Travis Campbell (43) ligt op intensieve zorg in een ziekenhuis in Virginia. Daar ligt hij al sinds eind juli. Hij heeft Covid-19. De man uit Bristol had zich niet laten vaccineren en daar heeft hij spijt van. “Het coronavirus is echt en ik heb de fout gemaakt om me niet te laten vaccineren.” Hij roept nu iedereen op om zich te laten inenten.