"Ik had dat verdomde vaccin moeten nemen": man stuurt pakkend berichtje naar verloofde voor hij sterft aan Covid-19

Hij was niet tegen vaccinatie op zich, maar wilde gewoon even wachten om te zien wat de mogelijke neveneffecten waren. Over een jaar zou hij dan wel bekijken wat hij deed. Maar toen de Amerikaanse Mike Freedy (39) drie weken geleden plots besmet bleek met het coronavirus, ging het pijlsnel bergaf. De kans om zich alsnog te laten vaccineren zou hij niet meer krijgen.

“We waren geen anti-vaxxers. We waren gewoon voorzichtig”, doet verloofde Jessica DuPreez (37) uit Las Vegas het trieste verhaal van Freedy. Sinds dit weekend is het overal te lezen in Amerikaanse media en de vrouw hoopt zo iedereen die nog niet gevaccineerd is te overtuigen om toch snel een spuitje te laten zetten. Zij en haar oudste zoon lieten het intussen doen, net nadat de liefde van haar leven ziek werd.

De ellende begon nadat Mike en Jessica midden juli met hun vijf kinderen voor enkele dagen naar San Diego waren geweest. Ze trokken naar het strand en Mike bleek ‘s avonds flink verbrand te zijn. Hij had rillingen, vond geen enkele houding die comfortabel was en kon niet eten of slapen. Het was zo erg dat hij toen hij weer thuis was, naar de spoeddienst van het ziekenhuis trok. Maar de dokter stuurde hem weer naar huis.

Misselijk

Toen hij zich enkele dagen later nog altijd niet beter voelde en ook misselijk werd, ging hij naar de spoeddienst van een ander ziekenhuis en daar testte hij positief voor het coronavirus. Maar ook daar werd hij naar huis gestuurd. Met de boodschap om in quarantaine te gaan en veel te drinken. Alles zou goedkomen.

Volledig scherm Mike Freedy met zijn zoontje. © RV/Jessica DuPreez

Korte tijd later maakte Mike zijn verloofde wakker in het midden van de nacht. Hij was helemaal in paniek en zei dat hij geen lucht kreeg. Hij probeerde recht te staan, maar viel voorover. Het koppel repte zich opnieuw naar de spoedafdeling van een ziekenhuis en daar bleek de man nog heel weinig zuurstof in het bloed te hebben. Scans toonden aan dat hij een dubbele longontsteking had. De artsen waren verbaasd dat hij nog kon stappen en spreken. Onmiddellijk gaven ze hem de zwaarste zuurstofkuur die ze hadden.

“Over enkele dagen kan je weer naar huis. Werk hard en doe alles wat ze je zeggen”, stuurde Jessica naar haar verloofde toen hij haar via berichtjes had laten weten dat hij zich zorgen maakte over de langetermijneffecten van zijn ziekte op zijn lichaam. Zijn toestand ging echter verder achteruit en vorige week werd hij met spoed naar de dienst intensieve zorg gebracht. “Ik heb mijn best gedaan", stuurde hij nog.

Reanimeren

In de krant The Washington Post vertelt Jessica dat Mike donderdag stierf zoals in de ziekenhuisreeksen op de televisie. Met medisch personeel dat door elkaar liep en probeerde om hem te reanimeren toen zijn hart ermee ophield. Maar niets hielp. Even later werd hij doodverklaard.

Volledig scherm Mike in het ziekenhuis. © RV/Jessica DuPreez

Jessica roept nu iedereen op om niet te wachten en zo snel mogelijk voor het vaccin te kiezen. Haar verloofde besefte pas dat hij dat beter had gedaan toen hij ziek werd en toen was het te laat. “Ik had dat verdomde vaccin moeten nemen”, stuurde hij nog naar Jessica toen hij al in het ziekenhuis lag.

“Mijn kinderen hebben geen vader meer omdat we aarzelden”, vertelde ze afgelopen weekend aan nieuwszender CNN. “Maar ik zou een slechte reactie op het vaccin nu meteen verkiezen boven het begraven van mijn man.”

LEES OOK:

BEKIJK OOK: