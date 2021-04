“Ik geef het je op een blaadje, die terrassen hier in Nederland gaan volgende week weer dicht”

New Yorkers verdrijven elektroni­sche politie­hond Digidog

12:32 De politie van New York (NYPD) stuurt een robothond, die speciaal voor politietaken was ontwikkeld, na een golf van kritiek terug. Het contract is volgens een politiewoordvoerder opgezegd en de elektronische viervoeter, die naar de naam Digidog luistert, moet terug naar ‘de kennel’ van producent Boston Dynamics.