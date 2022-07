“Ik ga nog even het water in”: Oostenrijkse toeriste komt om het leven na haaienaanval in Egypte

“Ik ga nog even kort het water in.” Het waren de laatste woorden van Elisabeth S., een van de vrouwen die vrijdag nabij de Egyptische badplaats Hurghada gedood werden door een haai. Volgens Daily Mail was de vrouw samen met haar partner met vakantie in Egypte, en zou ze bijna terug naar huis keren.

Het drama vond vrijdag plaats in de beschutte baai van Sahl Hasheesh, een kustplaats zo’n 20 kilometer ten zuiden van Hurghada. De 68-jarige toeriste verloor bij de aanval een arm en een been, meldde de Russische consulaat-generaal in de badplaats aan het Russische staatspersbureau RIA Novosti.

Russische vakantiegangers waren getuige van het incident, dat zich afspeelde voor het strand bij het Tropitel Sahl Hasheesh. Vanaf een steiger probeerden enkele mannen de vrouw te redden door haar een touw toe te werpen en zo uit het water te trekken. Anderen keken toe en iemand filmde zelfs. Op de beelden is te zien hoe de vrouw zich in roodgekleurd water in het met boeien afgebakende zwemgebied in veiligheid probeert te brengen met een van haar zwemvliezen. Uiteindelijk lukte het haar de wal te bereiken.

“Warm en verbindend karakter”

Het zwaargewonde slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed in de ambulance. Pogingen haar te reanimeren waren tevergeefs, melden Oostenrijkse media. Ze kwam uit Kramsach in de deelstaat Tirol en laat een dochter na. Volgens de Britse krant Daily Mail was ze getrouwd met een Egyptenaar en woonde ze in Hurghada.

De vrouw was al jarenlang lid van de groene partij in Kramsach, en er tussen 1998 en 2004 als raadslid in de gemeenteraad. “Ze zal voor altijd herinnerd worden voor haar warme en verbindende karakter”, schrijft de partij op Facebook.

Tweede vrouw gedood

Enkele uren nadat Elisabeth uit het water werd gehaald, is in de buurt ook het lichaam ontdekt van een tweede toeriste die is overleden na een haaienaanval. Het gaat om een Roemeense vrouw van in de veertig. Haar lichaam werd aangetroffen op zo’n 600 meter van waar het eerdere drama plaatsvond.

